Что изменится в жизни разных знаков зодиака в период ретроградного Меркурия: прогноз от Анжелы Перл
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Что изменится в жизни разных знаков зодиака в период ретроградного Меркурия: прогноз от Анжелы Перл

Что изменится в жизни разных знаков зодиака в период ретроградного Меркурия: прогноз от Анжелы Перл

Меркурий управляет финансами и рутинными процессами нашей жизни, он формирует повседневность и порядок, чтобы она не становилась хаотичной. В период ретроградности Меркурия эти процессы могут замедляться или изменяться, затрагивая многие сферы нашей жизни. Очередной такой период наступает 10 сентября и продлится до 2 октября 2022 года. По мнению известного астролога Анжелы Перл, он может внести неразбериху в жизнь многих знаков зодиака. В своих прогнозах она предупреждает, как этого избежать.

Овен


У Овнов разворот Меркурия происходит в седьмом доме гороскопа, отвечающего за отношения. Это время будет удачным для сохранения или восстановления отношений и деловых контактов. Не следует в этот период начинать новые проекты, лучше больше внимания уделить еще незавершенным.

Телец


Тельцам в период ретроградности Меркурия лучше отдохнуть и набраться сил, поскольку у них разворот этой планеты происходит в шестом доме гороскопа. Он отвечает за труд и повседневные обязанности, которые требуют физического здоровья. Можно также использовать это время для обновления своего жилища или ремонта.

Близнецы


Близнецам следует обратить внимание на налаживание отношений в семье, со своими близкими. Пятый дом гороскопа, в котором будет происходить разворот Меркурия у этого знака, отвечает за любовь. Поэтому постарайтесь проявить заботу о близких. Возможно возобновление прерванных ранее отношений.

Рак


У Раков Меркурий будет разворачиваться в четвертом доме гороскопа, который отвечает за семью, дом, родовые традиции. Ракам будет сопутствовать удача, если они займутся домашними делами, ремонтом, куплей-продажей или оформлением недвижимости.

Лев


Ретроградное движение Меркурия у Львов будет начинаться в третьем доме гороскопа. Он отвечает за образование, способности человека познавать мир. Поэтому все, что связано со знаниями и обучением, будет легко даваться представителям этого знака и приносить свои плоды. Удачным будет также общение с наставниками.

Дева


Представителей этого знака ждет финансовый успех. Это произойдет благодаря развороту Меркурия во втором доме гороскопа. Дева может получить стабильность материального положения и открыть для себя новые финансовые потоки. В этот период нужно стараться не начинать новые дела и не принимать важные решения.

Весы


Первый дом гороскопа, в котором начнется разворот Меркурия у Весов, означает презентацию себя в обществе, что и предстоит сделать представителям этого знака в ближайшее время. Старайтесь проявлять решительность и уверенность в себе, поработайте над своим имиджем. Вам предстоит долгая, но легкая дорога на пути к успеху.

Скорпион


У Скорпиона Меркурий будет разворачиваться в двенадцатом доме гороскопа, который означает скрытность, мистицизм и управляет нашими снами. Это время лучше провести в уединении, заняться своим духовным и физическим здоровьем, отгородившись от внешнего мира.

Стрелец


Одиннадцатый дом гороскопа, в котором начинает свое ретроградное движение Меркурий у Стрельцов, отвечает за друзей и единомышленников. Удачное время для того, чтобы возобновить свои утерянные связи, собрать старую команду друзей и начать какой-то новый грандиозный проект.

Козерог


У Козерога Меркурий начнет свое обратное движение в десятом доме гороскопа, символизирующем достижения и репутацию. Представители этого знака зодиака будут озабочены своим положением в обществе и могут столкнуться с серьезными проблемами. Лучше всего просто переждать это время, набравшись терпения.

Водолей


Ретроградное движение Меркурия у Водолеев начнется в девятом доме гороскопа, отвечающего за жизненные ценности, приоритеты и ориентиры. Вам придется приложить некоторые усилия, чтобы обрести стабильность в жизни. Это будет удачное время для поездок в памятные места, где вы можете получить заряд бодрости и энергии.

Рыбы


У Рыб разворот Меркурия случится в восьмом доме гороскопа, который символизирует перевоплощение, пересмотр планов. В этот период могут срываться важные дела, а жизнь идти по другому сценарию, к которому вы не готовы. Поэтому лучше провести это время в уединении и не планировать ничего важного.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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