Что показывает рейтинг лучших мужей по знаку зодиака

Совместимость партнеров по знаку зодиака — это, конечно, хорошо, ее необходимо учитывать, когда собираетесь под венец. Но женщинам не менее важно знать, из представителей каких знаков зодиака получаются лучшие мужья, а на каких можно обжечься.

Стрелец (12 место)





Любящие, заботливые и легкие в отношениях Стрельцы являются прекрасными любовниками, но стоит тысячу раз подумать, прежде чем выходить за него замуж. Жизнь с ним будет похожа на американские горки с полной непредсказуемостью, что ждет за следующим поворотом. Стрельцу быстро наскучивает однообразная жизнь, и потому в любой момент он может решить ее разнообразить, заведя новый роман.

Рыбы (11 место)





Мечтательные и романтичные Рыбы на деле оказываются верными мужьями, которые редко изменяют своим избранницам. Но в браке они часто становятся настоящими занудами. Связав свою жизнь с представителем этого знака, вам придется терпеть бесконечные перепады его настроения и зависеть от его эмоционального состояния.

Близнецы (10 место)





Общительные, коммуникабельные Близнецы нуждаются в постоянной смене декораций. Они абсолютно не созданы для семейной жизни, предпочитая проводить время в веселых компаниях или обществе симпатичных женщин. Они могут быть заботливыми отцами, поддерживать любые ваши инициативы, помогать по дому, но их неизменно будет тянуть на свободу.

Скорпион (9 место)





Забота о материальном обеспечении семьи у Скорпиона стоит на первом месте, но в отношениях это настоящий тиран. Решаясь выйти замуж за представителя этого знака, вы должны навсегда отказаться от своего мнения, поскольку у Скорпиона существует только его мнение и неправильное. Кроме того, Скорпионы чрезвычайно требовательны ко всем женским обязанностям, которые, по его мнению, жена должна выполнять безукоризненно.

Водолей (8 место)





Самые свободолюбивые из всех знаков зодиака, которые часто остаются холостяками. Подталкивать Водолея к браку — дело неблагодарное, лучше дождаться, когда сам он для этого «созреет». Тогда из него получится заботливый и верный муж. Но ждать обычно приходится очень долго, не каждая женщина вытерпит.

Овен (7 место)





Эмоциональные и эксцентричные Овны являются прирожденными лидерами, они всегда в движении, в решении каких-то проблем. При этом стремятся доминировать в семье, что не каждой женщине придется по душе. Но зато с ними никогда не бывает скучно, и за любящим Овном женщина может чувствовать себя как за каменной стеной.

Телец (6 место)





Спокойные и уравновешенные Тельцы обычно являются любящими и верными мужьями, заботливыми отцами, способными обеспечивать семью. Но превыше всего они ценят домашний уют, и в этом могут быть настоящими занудами. Любое решение они могут обдумывать месяцами и не терпят, когда их отвлекают от этого процесса. Впрочем, если вы готовы жить скучной, однообразной, размеренной жизнью, то этот выбор вас устроит.

Рак (5 место)





Чувствительные и эмоциональные Раки со стороны кажутся идеальными мужьями. Они заботливы, внимательны, готовы носить на руках свою избранницу. Но при этом невероятно обидчивы, подозрительны и ревнивы. Могут устроить трагедию на ровном месте, если вы на пять минут задержитесь на работе или у вас случайно отключится телефон.

Весы (4 место)





Весы относятся к самым романтическим знакам. Сколько бы лет ни прошло с момента вашей свадьбы, муж всегда будет дарить вам цветы, подавать кофе в постель и никогда не забудет о памятных датах. Вам всегда будет с ним хорошо и уютно. Но одна капля дегтя в этой бочке меда все же есть: он никогда так и не научится мыть за собой тарелку и не разбрасывать по комнате свои вещи.

Лев (3 место)





Львы рождаются и проживают целую жизнь с уверенностью, что весь мир должен вращаться вокруг них, поэтому логично предположить, что мужья из них получаются не самые лучшие. Но это абсолютно не так. Выбирая себе спутницу, Лев будет о ней заботиться, оберегать и стараться сделать ее жизнь комфортной. Взамен он потребует только одного — взаимного восхищения.

Козерог (2 место)





Один из самых стабильных и надежных знаков зодиака, который чтит семейные традиции и готов сделать все для того, чтобы его семья ни в чем не нуждалась. Однако добиться любви Козерога бывает непросто: придется доказать, что ты этого достойна. И еще существует один минус: жизнь с Козерогом будет настолько стабильной, что в перспективе может показаться скучной.

Дева (1 место)





Из Девы получается идеальный муж — заботливый, хозяйственный, щедрый, готовый все сделать для того, чтобы его семья ни в чем не нуждалась. Он будет терпелив к вашим недостаткам и снисходителен к слабостям, но это может быть при одном условии: если он будет видеть в вас в первую очередь верную подругу, и только потом объект любви и страсти.