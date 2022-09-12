CME Group запустила Ethereum-опционы
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CME Group запустила Ethereum-опционы

CME Group запустила Ethereum-опционы


Чикагская товарная биржа (CME Group) запустила опционы на Ethereum.


Контракт представляет собой один фьючерс на сумму 50 ETH.


"Поскольку участники рынка ожидают предстоящего The Merge в Ethereum, потенциально меняющего правила игры одной из крупнейших криптовалютных сетей, интерес к деривативам эфира растет. Запуск наших новых опционных контрактов на Ethereum особенно своевременен, чтобы предоставить сообществу еще один важный инструмент для получения доступа к эфиру и управления им", — заявил глава отдела акций и форекс-продуктов CME Group Тим МакКорт.


По его словам, объем торгов Ethereum-фьючерсами с момента запуска увеличился на 43%.


«Опционы являются неотъемлемой частью торговой стратегии, используемой институциональными контрагентами [платформы] Cumberland для хеджирования рисков или получения доступа к классу активов, не имея его на балансе», — заявил глава отдела по отношениям с общественностью DRW Роб Стребел.


Напомним, в конце августа CME Group анонсировала запуск номинированных в евро Ethereum-фьючерсов.

# Экономика cme group, ethereum, eth, опционы, новости
По материалам: ForkLog

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