Cyberpunk 2077 с обновлением 1.6 протестировали на всех Xbox, версии для Xbox One все еще нестабильны

Вадим Карасев





Выпущенное на прошлой неделе обновление Cyberpunk 2077 до версии 1.6 стало последним для поколения приставок Xbox One и Xbox One X. Этот апдейт, как и все предыдущие, старается исправить проблемы, которые имеются в игре с момента релиза, в том числе с производительностью. Автор канала ElAnalistaDeBits протестировал Cyberpunk 2077 после обновления до версии 1.6 на всех консолях Xbox. По его мнению, версии для Xbox One и Xbox One X все еще «нельзя считать стабильным релизным продуктом».

Некоторые моменты из сравнения Cyberpunk 2077 на Xbox One, Xbox One X, Xbox Series X и Xbox Series S:

Поскольку обновление является последним для Xbox One и Xbox One X, производительность, которую можно видеть в ролике ниже, больше не изменится.На Xbox One игра все еще редко достигает 30 кадров в секунду, плюс страдает от разрывов.Загрузка Cyberpunk 2077 на Xbox Series X | S в 6 раз быстрее, чем на Xbox One.На Xbox One и Xbox One X заметно меньше NPC и транспортных средств, чем на новых консолях. Хотя плотность NPC на Xbox One X все же выше, чем на базовой Xbox One.

Напомним, ранее специалисты Digital Foundry протестировали новый релиз 60 FPS в Cyberpunk 2077 на Xbox Series S.

