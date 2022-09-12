Cyberpunk 2077 с обновлением 1.6 протестировали на всех Xbox, версии для Xbox One все еще нестабильны
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Cyberpunk 2077 с обновлением 1.6 протестировали на всех Xbox, версии для Xbox One все еще нестабильны

Cyberpunk 2077 с обновлением 1.6 протестировали на всех Xbox, версии для Xbox One все еще нестабильны


Выпущенное на прошлой неделе обновление Cyberpunk 2077 до версии 1.6 стало последним для поколения приставок Xbox One и Xbox One X. Этот апдейт, как и все предыдущие, старается исправить проблемы, которые имеются в игре с момента релиза, в том числе с производительностью. Автор канала ElAnalistaDeBits протестировал Cyberpunk 2077 после обновления до версии 1.6 на всех консолях Xbox. По его мнению, версии для Xbox One и Xbox One X все еще «нельзя считать стабильным релизным продуктом».

Некоторые моменты из сравнения Cyberpunk 2077 на Xbox One, Xbox One X, Xbox Series X и Xbox Series S:



Поскольку обновление является последним для Xbox One и Xbox One X, производительность, которую можно видеть в ролике ниже, больше не изменится.



На Xbox One игра все еще редко достигает 30 кадров в секунду, плюс страдает от разрывов.



Загрузка Cyberpunk 2077 на Xbox Series X | S в 6 раз быстрее, чем на Xbox One.



На Xbox One и Xbox One X заметно меньше NPC и транспортных средств, чем на новых консолях. Хотя плотность NPC на Xbox One X все же выше, чем на базовой Xbox One.

Напомним, ранее специалисты Digital Foundry протестировали новый релиз 60 FPS в Cyberpunk 2077 на Xbox Series S.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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Cyberpunk 2077 с обновлением 1.6 протестировали на всех Xbox, версии для Xbox One все еще нестабильны
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