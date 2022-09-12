Даня Милохин и другие тиктокеры уезжают в США в поисках новой аудитории: "Кто-то делает визы, кто-то уже там"
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Даня Милохин и другие тиктокеры уезжают в США в поисках новой аудитории: "Кто-то делает визы, кто-то уже там"

Даня Милохин и другие тиктокеры уезжают в США в поисках новой аудитории: "Кто-то делает визы, кто-то уже там"

Бывшая участница тикток-хауса Dream Team House Маруся Климова, известная под псевдонимом Ваша Маруся, рассказала изданию Forbes, что Даня Милохин и другие тиктокеры уезжают в США после начала военной спецоперации РФ на Украине — в поисках новой аудитории.

Санкции напрямую коснулись заработка блогеров: российские власти признали компанию Meta (Facebook и Instagram) экстремистской и ограничили доступ к соцсетям в России, YouTube отключил российским авторам монетизацию, а загрузка новых видео в тикток на территории России оказалась под запретом после введения закона о фейках. Все это отразилось на количестве подписчиков и просмотров, рекламных контрактах и карьерном продвижении, и блогеры начали искать новую аудиторию. Целью многих тиктокеров оказались США.

Милохин, насколько я знаю, сейчас делает визу. Уехали Аня Покров, Артур Бабич и Маха Горячева, они уже там. Остальные ребята еще в России. Кто-то делает визы, кто-то не может улететь, кому-то в принципе отказали в визе.

С проблемами блогеры столкнулись еще до блокировок соцсетей:Шквал негативных комментариев полетел еще до блокировки. В инстаграме* и в тиктоке стало поступать много угроз. А потом менеджеры стали говорить, что мы не можем выложить отснятую рекламу, так как те или другие бренды собираются уходить из России и совместные проекты будут заморожены на неопределенный срок. В такой момент понимаешь: кажется, все, пора идти на завод,

— рассказала блогер и добавила, что доход упал более чем на 30%.

Способы обойти блокировки все же есть, однако многие пользователи просто не хотят этим заниматься. Так, для того, чтобы зайти в инстаграм, требуется включить VPN, а посмотреть новые видео в тиктоке вообще можно только с помощью иностранной сим-карты.

Сама Климова отказалась перебираться за границу. Одним из факторов стали деньги — делать визу и ехать в другую страну дорого. Заработок в тикток-хаусе DreamTeam у всех разный (я находилась плюс-минус посередине). И не каждый может потратить, например, 500 тысяч рублей, чтобы сделать визу или просто слетать в другую страну и подать документы. Это все очень дорого. Это энергозатратно. Ты летишь в неизвестность. Я поняла, что не готова к этому, что хочу остаться в России, работать здесь, здесь все мои родственники и друзья. Я не готова просто все бросить. Я понимаю, что могу добиться еще чего-то в России.Несмотря на все проблемы, заработок у блогеров есть. Размещение поста в моем инстаграме возможно при оплате от 200 тысяч рублей и выше. В VK и телеграме — чуть ниже. Свой заработок в месяц не раскрою, иногда это ноль копеек, а иногда сотни тысяч и миллионы рублей.

Маруся Климова — блогер и певица. На нее подписано 10,6 млн человек в тиктоке — 10,6 млн и 3,5 млн человек в инстаграме. Сейчас она сотрудничает с Didenok House.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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