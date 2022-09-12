Даня Милохин может угодить в тюрьму из-за своей выходки
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Даня Милохин может угодить в тюрьму из-за своей выходки

Даня Милохин может угодить в тюрьму из-за своей выходки
Тиктокер и певец Даня Милохин устроил гонки ради зрелищных кадров. Артист уже не первый раз устраивает опасную езду на дорогах Москвы, снимая это на видео и выкладывая в Сеть. Каждый раз блогер несется с немыслимой скоростью, рискуя кого-то сбить по пути. Не исключено, что у Милохина вообще нет водительских прав. На сей раз блогер засветился со своим коллегой Некоглаем в соревнованиях по быстрой езде прямо в городе, развив скорость 130 км/ч. Для красивой картинки блогеры перекрыли движение, остановив свои иномарки посреди проезжей части. Теперь Даня может оказаться в изоляторе.
«И одному и второму может грозить административный арест, а вот у кого из них есть водительское удостоверение — это лишение прав до 1,5 лет. «Так как у кого-то из них нет прав, может быть административный арест за это правонарушение на срок до 15 суток, а также штраф до 30 тысяч рублей. Также в качестве наказания могут быть использованы исправительные работы сроком от 100 до 200 часов, а автомобиль может быть помещен на штрафстоянку», — рассказал адвокат Евгений Корчаго Telegram-канал «Звездач».
# Шоу-бизнес Милохин Даня
По материалам: z-aya

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