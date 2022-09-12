День 12 сентября в истории

День сотрудничества «Юг-Юг» Организации Объединен­ных Наций.

Первоначально эта памятная дата, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2004 году, отмечалась 19 декабря. В 2011 году праздник был перенесен на 12 сентября. В этот день в 1978 году на Конференции ООН по техническому сотрудничеству между развивающимися странами был принят Буэнос-Айресский план действий по развитию и осуществлению технического сотрудничества между развивающимися странами.

30 лет назад (1992) в Москве состоялось открытие Дома-музея Марины Цветаевой.

В доме номер 6 по Борисоглебскому переулку поэтесса жила вместе со своим мужем Сергеем Эфроном и дочкой Алей с 1914 по 1922 год. Здесь Марина Цветаева создала свыше сотни лирических стихов, шесть романтических пьес, четыре поэмы, переводы и прозаические эссе.

В 1990 году совет фонда культуры под председательством академика Дмитрия Лихачева принял решение создать культурный Центр — Дом поэта Марины Цветаевой. 12 сентября 1992 года состоялось официальное открытие дома-музея.

В экспозиции музея представлены фотографии и рукописи поэтессы, воссоздан интерьер квартиры. Его фондовое собрание насчитывает порядка 45 тысяч единиц хранения и делится на семь коллекций: мемориально-вещевая, документы, фотодокументы, печатные издания, живопись, графика и скульптура.

36 лет назад (1986) был образован Забайкальский национальный парк.

Парк был создан на восточном побережье Байкала. В его состав вошли

такие неповторимые по своей красоте природные комплексы как полуостров Святой Нос, острова Чивыркуйского залива, Баргузинский и Чивыркуйский заливы и др. Территория парка составляет 233 тысяч га.

В Забайкальском национальном парке находится свыше 10 тысяч гектаров сосновых, кедровых и пихтовых лесов в возрасте 200 лет и старше. В парке обитают более 300 видов животных. На Ушканьих островах расположено самое крупное на Байкале лежбище байкальской нерпы.

63 года назад (1959) состоялся запуск к Луне автоматической станции «Луна-2».

Программы изучения Луны начала осуществляться в СССР в 1959 году: в январе был запущен первый космический зонд — «Луна-1». Станция прошла на расстоянии 5 тысяч километров от спутника Земли.

12 сентября 1959 года с космодрома Байконур был осуществлен запуск ракеты-носителя «Восток-Л», которая вывела на траекторию полета к Луне автоматическую станцию «Луна-2».

Станция представляла собой герметичный контейнер в форме шара, в котором располагалась научно-измерительная и радиотехническая аппаратура.

Через два дня «Луна-2», осуществив первый в мире перелет с Земли на другое небесное тело, достигла поверхности Луны и совершила жесткую посадку в районе Моря Дождей вблизи кратеров Аристилл, Архимед и Автолик.

81 год назад (1941) начала свою работу легендарная «Дорога жизни».

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года, когда фашистские войска, захватив Шлиссельбург, отрезали сухопутное сообщение между городом и страной. В городе остались более 2,5 миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Последней возможностью как-то снабжать осажденный Ленинград стала Ладожское озеро.

12 сентября 1941 года в порт Осиновец прибыл первый конвой судов, который доставил 800 тонн зерна и 60 тонн боеприпасов. До 15 ноября, когда навигация была официально закончена, в город удалось доставить более 24 тысяч тонн зерна, муки и крупы, свыше 1 тысячи тонн мяса и молочных продуктов и других грузов. Были эвакуированы 33,5 тысяч мирных жителей и раненых.

С началом зимы на Ладожском озере заработала ледовая трасса, которую жители города назвали «Дорогой жизни». Сначала по ней ездили на санях, а по мере укрепления ледяного покрова — на автомобилях.

За первую, самую тяжелую, блокадную зиму 1941-1942 годов, по «Дороге жизни» в Ленинград было доставлено свыше 360 тысяч тонн грузов, переправлены 6 стрелковых дивизий и танковая бригада. Были эвакуированы 539 тысяч 400 ленинградцев.

18 января 1943 года советские войска взяли Шлиссельбург, и блокада города была прорвана.

Общее количество грузов, перевезённых в Ленинград по «Дороге жизни» за весь период её действия, составило свыше 1,6 миллиона тонн. Из города были эвакуированы около 1,4 миллиона человек.

130 лет назад (1892) меценат Павел Третьяков написал за­явление в Московскую городскую думу о передаче в дар городу своей коллекции картин, а также собрания своего брата Сергея.

Коллекцию живописи братья Третьяковы начали собирать в середине 1850-х годов. В 1867 году «Московская городская галерея Павла и Сергея Третьяковых» была открыта для публики. Первоначально собрание было выставлено в их семейном доме в Лаврушинском переулке.

После смерти брата, Павел Третьяков написал заявление в Московскую городскую думу о передаче в дар городу своего собрания, а также собрания Сергея Михайловича. На тот момент в нем насчитывалось 1287 живописных и 518 графических произведений русской школы, 75 картин и 8 рисунков европейской школы, 15 скульптур и коллекция икон. 15 сентября 1892 года Дума на своем заседании официально приняла дар и постановила ходатайствовать о присвоении подаренной коллекции наименования «Городская художественная галерея Павла и Сергея Михайловичей Третьяковых».

15 августа 1893 года состоялось официальное открытие музея под названием «Московская городская галерея Павла и Сергея Михайловичей Третьяковых» (ныне — Третьяковская галерея).

Сегодня это большой музейный комплекс, имеющий одну из самых крупных в мире коллекций русского изобразительного искусства. Собрание музея насчитывает свыше 180 тысяч произведений искусства.

307 лет назад (1715) Петр I издал указ, запрещавший жителям Санкт-Петербурга подбивать сапоги и башмаки скобами и гвоздями.

Это было сделано для сбережения деревянного покрытия столичных улиц. В указе говорилось: «А ежели у кого с таким подбоем явятся сапоги или башмаки, и те жестоко будут штрафованы, а купеческие люди, которые такие скобы и гвозди держать будут, сосланы будут на каторгу; а имение их взято будет».

82 года назад (1940) во Франции была найдена пещера Ласко.

Эту уникальную историческую достопримечательность случайно обнаружили школьники из близлежащего поселения Монтиньяк. Гуляя в лесу, они увидели узкое отверстие, уходящее под корень упавшего дерева. Подростки раскопали вход и увидели пещеру, стены которой были покрыты рисунками, выполненными охрой и сажей. Все изображенные фигуры, как людей, так и животных (быков, зубров, носорогов, лошадей, оленей и др.) были нарисованы в натуральную величину.

Осознав важность своего открытия, подростки рассказали о нем своему учителю, а тот — специалисту по истории первобытного общества Анри Брейлю. Учёный первым установил подлинность наскальных рисунков, а также изучил и описал их.

Несмотря на тягости военного времени, уже в декабре 1940 года местные власти добились присвоению пещере Ласко статуса исторического памятника Франции. В октябре 1979 года она вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в числе других доисторических стоянок и пещер с наскальной живописью в долине реки Везер.

Пещера Ласко - один из важнейших позднепалеолитических памятников по количеству и сохранности наскальных изображений. Иногда её называют «Сикстинской капеллой первобытной живописи» или доисторическим Версалем. На сегодняшний день здесь зафиксировано около 2 тысяч рисунков животных, людей и символов (по другим данным, порядка 6 тысяч). Точный возраст изображений установить не удалось. Считается, что они появились примерно 15-18 тысяч лет назад. Долгое время ученые приписывали изображения древней мадленской культуре, но недавние исследования показали, что они скорее всего относятся к более ранней солютрейской культуре.