Доходы бюджета снижаются второй месяц подряд

Вадим Карасев

Доходы федерального бюджета в августе текущего года сократились приблизительно на 11% относительно того же месяца 2021-го года. Уменьшение доходов наблюдается второй месяц подряд, следует из данных Министерства финансов РФ.

В июле 2022-го поступления в федеральный бюджет уменьшились на 26% в номинальном выражении относительно аналогичного промежутка прошлого года. Как отмечается в ведомстве, информация об исполнении федерального бюджета за август предварительная, и чиновники министерства могут пересмотреть ее позже.

Нефтегазовые доходы в августе составили 671,9 млрд руб., что на 3,4% меньше, чем в августе 2021-го. Ненефтегазовые доходы за тот же период снизились на 14% к июлю 2022-го, до 1,157 трлн рублей. Сборы налога на добавленную стоимость (НДС) на импортные товары сократились практически на 26% в годовом выражении. Это обусловлено прекращением ввоза многих товаров в Россию на фоне многочисленных санкций.

Несмотря на внешние вызовы, импорт в РФ продолжает восстановление в помесячном выражении. Об этом говорит замедление спада поступлений "импортного" НДС, в июле достигавшего всего 40% относительно показателей прошлого года.



Ранее Министерство финансов РФ частично засекретило расходы бюджета. Минфин принял решение ограничить публикацию данных о бюджетной отчетности с целью минимизировать риски введения дополнительных санкций со стороны Запада.