Джеймс Кэмерон приступил к съемкам четвертой части «Аватара»

Вадим Карасев

Джеймс Кэмерон сообщил о начале съемок четвертой части фильма «Аватар»

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон сообщил о том, что приступил к съемкам четвертой части фильма «Аватар», премьера которой ожидается в декабре 2026 года. Об этом сообщает Comicbook.

Сейчас в США проходит выставка D23 Expo 2022 от студии Disney, на которой кинокомпания рассказывает о предстоящих проектах. Кэмерон не смог посетить мероприятие, однако записал гостям выставки видеообращение, в котором рассказал о том, что работает над четвертой частью фильма о жителях Пандоры.

Помимо этого, кинодеятель поведал, что с «Аватаром 2», который находится на стадии пост-продакшна, «все идет хорошо» и в декабре этого года зрители смогут увидеть сиквел. Режиссер также продемонстрировал несколько 3D-сцен из нового фильма, действие в котором будет разворачиваться на той же планете, на которой были показаны герои в первой части проекта, однако в другой местности.

Кэмерон продемонстрировал гостям выставки бой Аватаров в лесу Пандоры и ссору главных героев Нейтири (Зои Салдана) и Джейка Салли (Сэм Уортингтон). По словам режиссера, он совместил съемки второй и третьей части фильмов. Помимо этого, кинодеятель призвал поклонников относится к проекту, как к «шестичасовому мини-сериалу».

Кэмерон добавил, что некоторые эпизоды из четвертой части «Аватара» он отснял заранее, чтобы дети-актеры из предыдущих картин появились в продолжении повзрослевшими. Ожидается, что четыре новые части проекта будут выходить раз в два года в период с 2022-го по 2028 год.

Ранее Джеймс Кэмерон ответил на обвинения в слишком длинных фильмах.