Египет пошел на беспрецедентный шаг ради русских туристов

Египетские власти заманивают россиян к себе на курорты. Египет в наступающем зимнем сезоне готовиться стать одним из самых популярных направлений для отдыха россиян. Тем более, что страна отважилась сделать важный шаг для удобства туристов. С конца сентября российский рубль будет включен в список валют, имеющих свободное хождение по территории Египта. Такое решение принял главный финансовый регулятор страны. Туроператоры из России приветствовали это известие. Ведь именно на конец сентября приходится начало высокого сезона на курортах Красного моря. «С конца сентября 2022 года российский рубль будет включен в список валют, используемых в стране. Этот период как раз приходится на начало высокого сезона на направлении, поэтому предоставление возможности туристическим компаниям и отелям принимать к оплате рубли в совокупности с другими факторами без сомнений положительным образом отразится на турпотоке», — цитирует мнение одного из участников рынка РИА «Новости». Как говооярт эксперты, в отделениях банков в курортных зонах и других популярных среди отдыхающих местах, вероятно, будут установлены специальные терминалы для обмена валюты. Однако точный механизм внесения оплаты за товары и услуги в рублях пока неизвестен. Начало хождение рубля очень важно для россиян. Ранее сообщалось, что в Египте пока не действуют карты платежной системы «Мир». Местные власти начали работать над этим вопросом с конца мая, и есть вероятность, что ближе к Новому году ситуация изменится. В настоящий момент недельный тур на начало октября в Шарм-эль-Шейх с проживанием в 5-звездочном отеле со «все включено» обойдется примерно в 140 000 рублей на двоих. Отдохнуть в Хургаде в гостинице 4* можно дешевле, — за 125 000 рублей за семь дней. В путевки входит перелет, трансфер и страховки.