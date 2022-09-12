Европейская страна нарастила закупки газа в России вдвое

Вадим Карасев

Enagas: Испания увеличила импорт природного газа из России на 102,19% в августе

В августе Испания закупила в России в два раза больше газа (плюс 102,19 процента), чем в том же месяце 2021 года. Об этом сообщает национальная энергетическая компания Enagas.

При этом в тот же период страна снизила импорт топлива из Алжира, одного из главных своих поставщиков, на 34,8 процента. В общей сложности в августе европейская страна нарастила закупки на 3,4 процента год к году.

Лидером по поставкам газа в страну остались США, на их долю пришлось 26,5 процента поставок. За ними следует Алжир с долей в 24 процента, Нигерия — 15,3 процента, Франция — 12,3 процента. Около 11,8 процента закупок топлива Испания сделала в России.

Кроме того, в июле и августе Испания оказалась главным покупателем российского сжиженного природного газа (СПГ) — за два месяца страна импортировала рекордные объемы топлива и заплатила России 747 миллионов евро (45,2 миллиарда рублей).