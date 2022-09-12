Филипп Киркоров рассказал о вечеринках для взрослых
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Филипп Киркоров рассказал о вечеринках для взрослых

Филипп Киркоров рассказал о вечеринках для взрослых
Певец Филипп Киркоров рассказал о своих планах на пентхаус стоимостью в миллиард. Артист собирается в своем новом пентхаусе площадью 500 квадратных метров и стоимостью миллиард рублей закатывать вечеринки для взрослых. Об этом рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. «Вы еще не родились, а я уже шалил. Конечно, моих детей там не будет. Приедут, когда вырастут. Это место для взрослых. Там будет московская элита. Будет терраса — лучшая в Москве. У меня последний этаж», сказал Филипп Киркоров.
Как заметил поп-король, там будет фэшн-точка для маленьких развлекательных вечеринок «в стиле Элтона Джона». «Некому на меня жаловаться. Всевышний мне простит грехи», — заявил Киркоров. Напомним, что в новый пентхаус Киркоров намерен въехать к Новому году. Он ждет этого события с огромным нетерпением.    
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

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