Филипп Киркоров рассказал о вечеринках для взрослых

Певец Филипп Киркоров рассказал о своих планах на пентхаус стоимостью в миллиард. Артист собирается в своем новом пентхаусе площадью 500 квадратных метров и стоимостью миллиард рублей закатывать вечеринки для взрослых. Об этом рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. «Вы еще не родились, а я уже шалил. Конечно, моих детей там не будет. Приедут, когда вырастут. Это место для взрослых. Там будет московская элита. Будет терраса — лучшая в Москве. У меня последний этаж», сказал Филипп Киркоров.Как заметил поп-король, там будет фэшн-точка для маленьких развлекательных вечеринок «в стиле Элтона Джона». «Некому на меня жаловаться. Всевышний мне простит грехи», — заявил Киркоров. Напомним, что в новый пентхаус Киркоров намерен въехать к Новому году. Он ждет этого события с огромным нетерпением.