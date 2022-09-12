Филипп Киркоров решил замахнуться на театр
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Филипп Киркоров решил замахнуться на театр

Филипп Киркоров решил замахнуться на театр
Певец Филипп Киркоров признался, что хочет стать актером. 9 сентября артист посетил премию Корша в Театре Наций, а затем поделился с поклонниками своими планами на будущее. 55-летний артист эстрады давно мечтает выйти на сцену, как серьезный актер. «В последнее время пересмотрел многие спектакли – блистательный «Горбачев», «Мастер и Маргарита», «Кабаре». И в планах моих еще много постановок и, конечно же, мечта выступить в этом театре, выйти на сцену этого тетра не только как певец, но и сыграть драматически-музыкальную роль», - написал Кирковров в социальной сети.
«Особенно, когда услышал на премьере «Кабаре» оркестр под управлением блистательного Евгения Загота. Для меня стало полнейшим откровением, что в этом театре можно играть потрясающие мюзиклы под живой оркестр. Идейка уже есть! Причем «зрела» она около 25 лет. Дело за малым… Но об этом позже…» Свой пост Филипп завершил утверждением, что мечты должны сбываться. Добавим, что Киркоров за свою карьеру не раз выступал в мюзиклах, причем в и телевизионных, и театральных, а также снимался в кино и сериалах. Но певцу не дает покоя желание сыграть полноценную драматическую роль.
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

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