Forza Horizon 4 заняла лидирующее место среди игр в ТОП-10 Steam на этой неделе

Вадим Карасев





Steam опубликовал очередной ТОП-10, в ней представлены проекты, которые принесли максимальную выручку за прошедшую неделю: 5-11 сентября. На первом месте остается игровое устройство Steam Deck — там оно уже находится несколько месяцев, даже оставляя позади крупные игры в неделю релиза. Но второе место на этой неделе действительно неожиданное — там расположилась Forza Horizon 4, игра вышла впервые в Steam в марте 2021 года. Нашлось место в ТОПе и для Forza Horizon 5 — игра расположилась на 8 строчке.

ТОП-10 Steam за неделю с 5 по 11 сентября выглядит следующим образом:

Steam DeckForza Horizon 4Red Dead Redemption 2Marvel’s Spider-Man RemasteredNBA 2K23Cult of the LambDisney Dreamlight ValleyForza Horizon 5Titanfall 2ELDEN RING