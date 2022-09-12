Forza Horizon 4 заняла лидирующее место среди игр в ТОП-10 Steam на этой неделе
Сегодня, 06:15 Вадим Карасев
Steam опубликовал очередной ТОП-10, в ней представлены проекты, которые принесли максимальную выручку за прошедшую неделю: 5-11 сентября. На первом месте остается игровое устройство Steam Deck — там оно уже находится несколько месяцев, даже оставляя позади крупные игры в неделю релиза. Но второе место на этой неделе действительно неожиданное — там расположилась Forza Horizon 4, игра вышла впервые в Steam в марте 2021 года. Нашлось место в ТОПе и для Forza Horizon 5 — игра расположилась на 8 строчке.
ТОП-10 Steam за неделю с 5 по 11 сентября выглядит следующим образом:
Steam Deck
Forza Horizon 4
Red Dead Redemption 2
Marvel’s Spider-Man Remastered
NBA 2K23
Cult of the Lamb
Disney Dreamlight Valley
Forza Horizon 5
Titanfall 2
ELDEN RING
По материалам: newxboxone