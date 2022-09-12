Forza Horizon 4 заняла лидирующее место среди игр в ТОП-10 Steam на этой неделе
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Forza Horizon 4 заняла лидирующее место среди игр в ТОП-10 Steam на этой неделе

Forza Horizon 4 заняла лидирующее место среди игр в ТОП-10 Steam на этой неделе


Steam опубликовал очередной ТОП-10, в ней представлены проекты, которые принесли максимальную выручку за прошедшую неделю: 5-11 сентября. На первом месте остается игровое устройство Steam Deck — там оно уже находится несколько месяцев, даже оставляя позади крупные игры в неделю релиза. Но второе место на этой неделе действительно неожиданное — там расположилась Forza Horizon 4, игра вышла впервые в Steam в марте 2021 года. Нашлось место в ТОПе и для Forza Horizon 5 — игра расположилась на 8 строчке.

ТОП-10 Steam за неделю с 5 по 11 сентября выглядит следующим образом:



Steam Deck



Forza Horizon 4



Red Dead Redemption 2



Marvel’s Spider-Man Remastered



NBA 2K23



Cult of the Lamb



Disney Dreamlight Valley



Forza Horizon 5



Titanfall 2



ELDEN RING
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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