Гарик Харламов раскрыл свою зарплату
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Гарик Харламов раскрыл свою зарплату

Гарик Харламов раскрыл свою зарплату
Артист Гарик Харламов рассказал о своих доходах. Шоумен в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ озвучил свой заработок на телевидении. «Вам нужно, чтобы я озвучил семь миллионов рублей? Семь миллионов рублей в месяц. Вставляете везде. На что трачу? На себя любимого. Хожу на все передачи. Это все стоит семь миллионов рублей», сказал Гарик Харламов.
Как заметил Харламов, он любит поесть. «У меня правильные сосиски. Что касается личной жизни, то после восьми лет в браке сейчас лучше побыть одному», — заявил Гарик Харламов. Напомним, что Гарик Харламов, по слухам, расстался со своей невестой актрисой Катериной Ковальчук. Юморист недавно отмечал, что хочет побыть один.
# Шоу-бизнес Харламов Гарик
По материалам: z-aya

Последние новости

Чеченец из Норвегии погиб из-за задевшего ЛЭП вертолета у границы с Украиной
Чеченец из Норвегии погиб из-за задевшего ЛЭП вертолета у границы с
Главные праздники России и мира, которые отмечаются 13 сентября 2022 года
Главные праздники России и мира, которые отмечаются 13 сентября 2022
3 примера неактуальности сказочной «морали» в современном мире
3 примера неактуальности сказочной «морали» в современном мире
Ольга Бузова скоро выйдет замуж, заявил нумеролог
Ольга Бузова скоро выйдет замуж, заявил нумеролог
Алла Пугачева завела себе нового молодого фаворита
Алла Пугачева завела себе нового молодого фаворита
Ирина Аллегрова в Кремле устроила скандал
Ирина Аллегрова в Кремле устроила скандал
Гарик Харламов раскрыл свою зарплату
Гарик Харламов раскрыл свою зарплату
Надежда Ангарская рассказала о причинах развода
Надежда Ангарская рассказала о причинах развода
Правительство Украины "наехало" на МВФ
Правительство Украины "наехало" на МВФ
Популярная юмористка вспомнила о постыдном случае в начале карьеры
Популярная юмористка вспомнила о постыдном случае в начале карьеры
Сербия нашла замену российской нефти
Сербия нашла замену российской нефти
CME Group запустила Ethereum-опционы
CME Group запустила Ethereum-опционы

Топ на сегодня

Итоги недели: в Ethereum активировали Bellatrix, а биткоин восстановился до $21 000
Итоги недели: в Ethereum активировали Bellatrix, а биткоин
Перминов: "Единая Россия" уверенно побеждает на выборах на Дальнем Востоке
Перминов: "Единая Россия" уверенно побеждает на выборах на
В России угрозу глобального продовольственного кризиса назвали реальной
В России угрозу глобального продовольственного кризиса назвали
В России решили создать собственные банкоматы
В России решили создать собственные банкоматы
Агата Муцениеце решила в лоб рассказать детям о разводе
Агата Муцениеце решила в лоб рассказать детям о разводе

Еще по теме

Гарик Харламов рассказал об одиночестве
Гарик Харламов живет рядом с бывшей женой
Гарик Харламов рассказал о воровстве шоу
Гарик Харламов признался, что у него много спутников и спутниц