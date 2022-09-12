Гарик Харламов раскрыл свою зарплату

Артист Гарик Харламов рассказал о своих доходах. Шоумен в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ озвучил свой заработок на телевидении. «Вам нужно, чтобы я озвучил семь миллионов рублей? Семь миллионов рублей в месяц. Вставляете везде. На что трачу? На себя любимого. Хожу на все передачи. Это все стоит семь миллионов рублей», сказал Гарик Харламов.Как заметил Харламов, он любит поесть. «У меня правильные сосиски. Что касается личной жизни, то после восьми лет в браке сейчас лучше побыть одному», — заявил Гарик Харламов. Напомним, что Гарик Харламов, по слухам, расстался со своей невестой актрисой Катериной Ковальчук. Юморист недавно отмечал, что хочет побыть один.