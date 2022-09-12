Гела Месхи закрутил роман с женой солиста Uma2rman
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Гела Месхи закрутил роман с женой солиста Uma2rman

Гела Месхи закрутил роман с женой солиста Uma2rman
По слухам, актер Гела Месхи начал встречаться Натальей Земцовой. Три года назад Гела Месхи развелся с коллегой по звездному цеху Екатериной Климовой, а буквально вчера стало известно, что у актера Месхи новый роман. Избранницей яркого брюнета стала актриса Наталья Земцова. Несколько месяцев назад Наталья рассталась с солистом группы Uma2rman Сергеем Кристовским. А на днях 34-летняя Земцова появилась в компании Месхи в кинотеатре «Октябрь» на премьере кинопроекта «Кто там?». Артисты вели себя совсем не как друзья — обнимались и не скрывали друг к другу нежных чувств. Хотя позировать перед фотографами предпочли по отдельности. Пока ни Гела, ни Наталья не комментируют свои отношения. Суди по всему, после громкого расставания с Климовой Месхи не хочет пускать кого-либо в свою личную жизнь. Кстати, с Екатериной им удалось сохранить хорошие отношения ради общей дочери Беллы.
«Мне неинтересно показывать яркую, красивую псевдожизнь. Журналисты уже поняли, что мне звонить бесполезно. Мы взрослые люди, и у нас все хорошо и прекрасно», — отмечал он, говоря о Екатерине. Что касается Земцовой, то у нее есть сын Иван от Сергея Кристовского. В свое время музыкант бросил жену и детей ради Натальи. «Я никогда не думал, что смогу уйти из семьи. Видимо, как-то накрыло меня. Я не понимал, что происходит, как такое вообще возможно. Я просто никогда в такую ситуацию не попадал. Я и без Наташи не мог, и не мог уйти от детей, от семьи, поэтому метался туда-сюда. Это очень сложная ситуация. Ситуация, когда любое решение кажется катастрофой. Но потом я понял, что я и в семье жизни никому не даю, и тут все рушится. Я уже не мог остаться, потому что я был в таком ужасном состоянии… В Какой-то момент я решил, что, если не уйду, то все испорчу и там, и тут», — откровенничал как-то Кристовский-старший «КП».
# Шоу-бизнес Месхи Гела
По материалам: z-aya

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