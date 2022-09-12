Гендиректор Black Star прокомментировал конфликт с бывшей сотрудницей
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Гендиректор Black Star прокомментировал конфликт с бывшей сотрудницей

Гендиректор Black Star прокомментировал конфликт с бывшей сотрудницейГендиректор Black Star Пашу высказался о судебном разбирательстве с экс-сотрудницей лейбла

Гендиректор Black Star Пашу в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» прокомментировал конфликт с экс-сотрудницей лейбла Таисией Мамедовой.

Пашу высказался о судебном разбирательстве с бывшим директором службы эффективности персонала, которая в 2018 году заняла у компании более 1,5 миллиона рублей. Ей понадобились деньги на лечение отца, однако она так и не смогла вернуть эту сумму в оговоренные сроки.

«Мы пошли навстречу — продлили сроки займа. Потом через какое-то время Тася ушла из компании не по этой причине, но мы продолжали держать связь и всегда шли Тасе навстречу: по ее просьбе не один раз переносили сроки выплаты долга на протяжении нескольких лет. Далее Тася просто перестала отвечать на сообщения и звонки. И когда с момента выдачи займа прошло больше четырех лет, нам просто пришлось обратиться в суд», — сказал Пашу.

10 сентября стало известно, что лейбл Black Star отсудил у своей бывшей работницы 1,6 миллиона рублей, которые женщина занимала для оплаты лечения отца, но не успела вернуть вовремя. Согласно документу, сотрудница должна была возвращать лейблу по 212 тысяч рублей в месяц. Через некоторое время отец женщины скончался, а долг она так и не вернула.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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