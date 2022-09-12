Германия и Польша захотели ремонтировать военную технику Украины
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Германия и Польша захотели ремонтировать военную технику Украины

Германия и Польша захотели ремонтировать военную технику УкраиныPolitico: Германия и Польша начали вести переговоры по созданию центра ремонта техники ВСУ

Берлин и Варшава начали вести переговоры по созданию центра технического обслуживания военной техники Украины, рассказала изданию Politico министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.

По ее словам, ФРГ ведет «очень конкретные» переговоры с Варшавой о создании центра техобслуживания военной техники в восточной Польше. Целью этого центра станет быстрей ремонт поставленного Киеву Западом оружия, такого как гаубицы.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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