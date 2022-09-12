Главные праздники России и мира, которые отмечаются 13 сентября 2022 года

В календаре на 13 сентября 2022 года указаны праздники, которые признаны официальными. Профессиональные торжества в России отмечают парикмахеры и танкисты. На международном уровне празднуют День память жертв фашизма и День журавля, который в народном календаре указан как Журавлиное вече в день Куприяна.

Праздники России 13 сентября

День танкиста

Ежегодный праздник принял окончательное время празднования в 1980 году. С этого времени он отмечается во второе воскресенье сентября. До этого времени была постоянная дата – 11 сентября. Отмечать официально День танкиста стали сразу после ВОВ. Благодаря танковым дивизиям было выиграно немало сражений.





Первый танк в России был создан в 1920 году, и с того времени не останавливается его усовершенствование. Поэтому праздник могут отмечать и танкостроители, которые вкладывают свой труд. Танковые войска России являются важной ударной силой в решении трудных боевых задач.

День парикмахера

Одна из древнейших профессий – парикмахер, которая называлась «цирюльник» имеет вековую историю. Укладывали раньше прически только вельможам, и были даже инструменты отдаленно похожие на ножницы и бритвы.





В советские времена парикмахеры относились к людям, работающим в сфере услуг. Но с развитием, она переросла в настоящее искусство, когда создаются шедевры из волос. Количество парикмахерских растет, и их уже насчитывается примерно 70 тыс. Но и это не предел, ведь салонов красоты становится все больше.

В услугах мастера нуждаются все люди, чтобы поддерживать красоту внешнего вида. Поэтому специалистам расчески и ножниц выпала возможность отмечать свой праздник несколько раз в году – в День красоты и День работника бытового обслуживания.

Международные праздники 13 сентября

Всемирный день журавля

Журавли живут миллионы лет. Их родиной является Северная Америка, но они уже живут по всему миру. На зимовку улетают в Иран и Индию. В России проживает 7 видов журавлей, и есть такие, которые находятся в Красной книге.





Первый раз День журавля отметили в Америке, когда смогли спасти вымирающий вид, подкладывая яйца в гнездо другим птицам. Целая стая молодых птиц смогла улететь в теплые края. С этого дня 2002 года начали отмечать праздник. Он совпадает со временем, когда ведется учет журавлей перед тем, как они отправятся в полет на юг.

День памяти жертв фашизма

Отмечается этот день, как память о погибших людях, которые стали жертвами нацистской идеологии. Самые главные даты войны припадают на осень, поэтому и была выбрана сентябрьская дата, как обобщение трагедии.





Этим Международным днем организаторы хотят подчеркнуть, что когда перевешивает националистические взгляды, то это ни к чему хорошему не приводит. Этому уже есть подтверждение фашизма, когда пытались искоренить людей, только потому что у них в жилах течет другая кровь. Нацизм не может духовно обогатить людей, и это хотят донести до всех людей, кто хочет его возрождения.

Народный праздник Куприянов день или Журавлиное вече

Отлет журавлей в теплые края отмечается в Куприянов день. Люди считают, что они собираются на болотах не только полакомиться поспевающей клюквой, но и провести свое Журавлиное вече. На нем они обсуждают, какую дорогу выберут, отправляясь на юг.





В этот день люди старались не ходить на болото, чтобы не тревожить птиц, и нечистую силу. Ходили слухи, что с этих мест раздается стон, и болото окутывает сизый туман. По поверьям – это кикиморы пересчитывали кости утопленников. Поэтому люди не рисковали жизнью, а ждали, когда улетят птицы, а ягода наберет спелость.

В этот день можно было получить амулет на удачу в виде собранной клюквы. Самые смелые отправлялись на болото, чтобы заполучить несколько ягодок. Их зашивали в синий мешочек, и везде носили с собой. Люди верят, что тогда успех сопутствует во всех делах.