Гороскоп Павла Глобы на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года

Вадим Карасев

Павел Глоба — один из самых известных экспертов в области астрологии, причем не только в России, но и за пределами СНГ. Если вы хотите найти самую короткую дорогу к счастью, пришло время прислушаться к мудрым советам.

Старайтесь не обходить стороной рекомендации Павла Глобы, которыми поделился портал Woman’s day. Это поможет вам оставаться на волне удачи дольше. Эксперты сайта dailyhoro.ru поделились своим видением того, какой должна стать эта неделя для каждого Знака. В нашей статье мы постарались дополнить прогноз эксперта, расширив его советы и дав другие полезные рекомендации не возможные жизненные ситуации.

Овен

Овнам придется справляться с неприятностями на работе и в бизнесе, но делать это они будут с большим успехом. Возможно, что представители данного Знака смогут даже вдохновить кого-то на новые свершения демонстрацией своих навыков, упертости, силы воли. На этой неделе важно улучшить карму, поэтому необходимо как можно чаще совершать добрые поступки. Можно попробовать воспользоваться пятью полезными методами ее очищения, чтобы ускорить процесс. Активность в любви и романтике астрологи сейчас советуют временно приостановить.

Телец

Тельцам большой успех звезды с планетами подарят в сфере творчества. Всем тем, кто далек от создания чего-то красивого, не стоит переживать, ведь ночные светила помогут таким Тельцам с легкостью принимать важные решения, действуя креативно и нестандартно. В сфере любви и отношений можно расслабиться, поскольку звезды большую часть работы могут сделать за Тельцов. Им будет очень сильно везти, особенно в попытках перевести отношения на новый уровень. Чтобы привлечь больше счастья, можно использовать специальные магические фразы.

Близнецы

Близнецам в период с 12 по 18 сентября удастся изменить свое подсознание и улучшить жизнь. Звезды помогут им понять, какие цели стоит перед собой поставить, а какие вершины пока лучше не покорять, чтобы ненароком не лишиться энергии, сил и удачи. Новые дела лучше отложить в сторону, занявшись чем-то полезным из текущих проблем. На этой неделе можно смело совершать самые дорогие покупки, вкладывать средства в недвижимость, ценные бумаги. В амурных делах лучше пока повременить с излишней активностью. Астрологи советуют думать больше о работе.

Рак

У Раков возможны легкие перепады настроения, особенно 12 и 13 сентября, в самом начале недели. Семь простых способов помогут стабилизировать внутреннее состояние. Одиноким Ракам нужно действовать, причем решительно и смело. Если они продолжат сидеть в одиночестве и жалеть себя, ни о каких позитивных переменах и речи идти не будет. Им стоит посещать людные места, встречаться с друзьями и подругами. Возможно, настало время создать страничку на сайтах знакомств. Это очень удачное время для деловых и личных поездок. В них Раки могут познакомиться с кем-то интересным.

Лев

Львам нужно отпустить мысли о прошлом. Если они хотят стать счастливее, им придется это сделать, ведь будущее и прошлое существовать одновременно не могут. Пришло время избавиться от якоря, тянущего вниз. Если сфокусироваться на текущих проблемах и начать думать наперед, можно будет добиться отличных результатов в любви, отношениях, флирте. Львы с высокой вероятностью смогут понравиться многим окружающим. Это великолепный момент для покупки подарков близким людям, пожертвований, а также существенных приобретений личного характера.

Дева

Девам на этой неделе ночные светила помогут избавиться от вредных привычек. Эти люди получат заряд веры в себя, силы воли и оптимизма. Трудности и неприятности не смогут выбить из колеи этих людей, поскольку их мышление преобразится. Их уверенность в себе выйдет на новый уровень. Вселенная на стороне Дев, поэтому их ждет целая масса интересных и важных событий, многие из которых оставят неизгладимый след на их судьбе. То, что будет происходить в период с 12 по 18 сентября, положит начало чему-то лучшему, интересному и важному.

Весы

У Весов ожидается динамичная неделя, на которой может быть много проблем, забот и новых задач. В периоды максимальной активности Весы будут сильно уставать, поэтому эксперты настоятельно советуют им пользоваться почаще двумя дыхательными упражнениями для хорошего самочувствия. Одиноким Весам не стоит пока заводить новые романы. Лучше пока сосредоточиться на делах и работе. Также астрологи советуют не забывать про своевременный отдых. Можно подводить важные итоги и завершать начатые ранее проекты в работе и в личной сфере.

Скорпион

Скорпионы, будучи одними из самых консервативных Знаков Зодиака, часто фокусируются на правилах, которые давно устарели. Их тяга к стереотипному мышлению и чрезмерному следованию правилам могут стать проблемой в отношениях, особенно если захочется соблазнить кого-нибудь помладше. В целом эту неделю можно назвать временем глобальных и локальных изменений. Скорпионы ощутят их уже в понедельник. Реальность вокруг них начнет преображаться с малого, но в конце недели эти люди могут быть уже совсем не теми, кем были ранее. Это сделает их лучше.

Стрелец

Стрельцам стоит попробовать начать неделю с попыток сделать энергетику дома лучше. Дело в том, что, скорее всего, им придется больше времени проводить на работе или в делах, поэтому важно, чтобы в родных стенах царила идиллия и было приятно отдыхать. Восстановление энергетики будет ключевым фактором успеха. Стрельцы, которые будут переутомляться, могут утратить удачу в конце недели. Можно попробовать найти вторую половинку, но решительные шаги пока лучше не предпринимать. Астрологи не советуют торопиться в таких вопросах.

Козерог

Козерогам стоит начать радоваться неудачам. Особенно это актуально сейчас, когда звезды и планеты могут провоцировать появление неурядиц, целью которых будет корректировка жизненного курса, а не восстановление справедливости или очищение кармы. Ночные светила на стороне Козерогов, так что эти люди могут не волноваться из-за мелочей. Это идеальное время для путешествий, смены обстановки, командировок и общения с иностранцами и людьми в целом. Настало время изменить свою жизнь и попробовать заняться чем-то интересным.

Водолей

Водолеям начать неделю стоит с энергетически эффективной уборки в доме. Домашняя атмосфера будет играть, пожалуй, определяющую роль в становлении счастья и достижении успеха — как на любовном, так и на деловом фронте. В работе и бизнесе придется активно бороться за место под солнцем. Большие успехи ждут представителей творческих профессий, а также тех Водолеев, которые умеют отстаивать свою позицию дипломатично. Такой же подход будет полезен в любви. Если не хочется настраивать против себя весь мир, придется быть чуточку спокойнее.

Рыбы

У Рыб ожидается непростая неделя, так что на всякий случай лучше пользоваться оберегами от проблем и неудач. Огромное внимание стоит уделять здоровью. Это не лучшее время для диет. Также стоит внимательно следить за прогнозами погоды, чтобы одеваться правильно и не подвергать себя риску заболеть. В дружбе и амурных делах астрологи советуют научиться принимать людей такими, какие они есть — со всеми их тараканами в голове и сомнениями, проблемами и особенностями характера. Нет ничего плохого в том, чтобы обойти стороной конфликты. Умение уступать сейчас спасет Рыб от нервного срыва.