Huobi проведет делистинг семи анонимных криптовалют
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Huobi проведет делистинг семи анонимных криптовалют

Huobi проведет делистинг семи анонимных криптовалют


19 сентября криптовалютная биржа Huobi исключит из листинга семь ориентированных на конфиденциальность монет. Об этом говорится в блоге.


Решение касается Dash (DSH), Decred (DCR), Firo (FIRO), Monero (XMR), Verge (XVG), Zcash (ZEC) и Horizen (ZEN). Торговля ими прекращена 6 сентября, внесение депозитов — 12 сентября. Опция вывода по-прежнему доступна.


«Huobi Global строго соблюдает политику соответствия каждой страны и региона и всегда стремится защитить активы пользователей», — подчеркнули в компании.


В 2021 году стало известно, что биткоин-биржа Kraken остановит торги XMR в Великобритании. Тогда же поддержку Monero, Dash и Zcash прекратила Bittrex.


Ранее платформа ShapeShift провела делистинг XMR, DSH и ZEC. В компании объяснили решение возможными проблемами с регуляторами.


Напомним, в феврале 2022 года Huobi анонсировала возвращение на рынок США после более двух лет отсутствия.

# Экономика huobi, анонимные криптовалюты, делистинг, новости
По материалам: ForkLog

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