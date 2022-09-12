Huobi проведет делистинг семи анонимных криптовалют

19 сентября криптовалютная биржа Huobi исключит из листинга семь ориентированных на конфиденциальность монет. Об этом говорится в блоге.

Решение касается Dash (DSH), Decred (DCR), Firo (FIRO), Monero (XMR), Verge (XVG), Zcash (ZEC) и Horizen (ZEN). Торговля ими прекращена 6 сентября, внесение депозитов — 12 сентября. Опция вывода по-прежнему доступна.

«Huobi Global строго соблюдает политику соответствия каждой страны и региона и всегда стремится защитить активы пользователей», — подчеркнули в компании.

В 2021 году стало известно, что биткоин-биржа Kraken остановит торги XMR в Великобритании. Тогда же поддержку Monero, Dash и Zcash прекратила Bittrex.

Ранее платформа ShapeShift провела делистинг XMR, DSH и ZEC. В компании объяснили решение возможными проблемами с регуляторами.

Напомним, в феврале 2022 года Huobi анонсировала возвращение на рынок США после более двух лет отсутствия.