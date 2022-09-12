Иноагентам подготовили штрафы за вмешательство в выборы

Единый день голосования прошел без серьезных нарушений, итоги будут подведены не раньше 14 сентября

Письма с угрозами членам избиркомов, многочисленные информационные вбросы из-за рубежа, больше тридцати тысяч кибератак — ничто из этого и никакие другие провокации не помешали штатному проведению Единого дня голосования. Законодатели постоянно работают над совершенствованием правовых механизмов проведения выборов, подчеркнули 11 сентября на брифинге в Центризбиркоме. Российское информационное поле хотят еще больше защитить от влияния извне: иноагентов, которым запрещено вести агитацию, теперь предложили за это штрафовать, не за горами и уголовная ответственность, узнала «Парламентская газета».

Зашифровали и расшифровали

В девять вечера по Москве 11 сентября, когда на всей территории России завершилось голосование, в Центризбиркоме соединили части ключа шифрования, чтобы узнать число голосов, отданных за кандидатов онлайн. Такая система предусмотрена, чтобы защитить волеизъявление от вмешательства извне, рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

До начала выборов ключ разделили на десять частей, которые раздали членам ЦИК и региональных избиркомов, представителям политических партий и Общественной палаты. Когда ключ был собран, члены комиссии сначала узнали общее количество проголосовавших онлайн в восьми регионах, где это было возможно, а затем расшифровали конкретные результаты волеизъявления в каждом субъекте. На все про все ушло не больше получаса. Эти голоса добавят к тем, что посчитают на участках в традиционном ручном режиме — так получится итоговый результат.

В пятнадцати регионах проходили выборы глав субъектов, по данным на 23 часа воскресенья всюду лидировали действующие руководители или временно исполняющие обязанности. В Москве, где выбирали муниципальных депутатов, явка составила 32,8 процента на электронном и очном голосовании. Дистанционно проголосовали чуть менее 1,7 миллиона человек, на участках избирателям выдали 645,4 тысячи бюллетеней. В столице использовали собственную систему дистанционного электронного голосования.



Явка при голосовании через федеральную электронную систему в регионах, где она была доступна, составила более 83 процентов, дистанционно голоса отдали около 92 тысяч россиян, сообщила Элла Памфилова. Для участия в электронном голосовании в регионах требовалась предварительная регистрация.

Президент Владимир Путин проголосовал на муниципальных выборах в Москве дистанционно и заранее, до Единого дня голосования. «Это очень удобная, надежная форма. Кто может и хочет ею воспользоваться — рекомендую. Но в любом случае надеюсь на вашу активную позицию и на то, что вы сделаете свой выбор», — сказал 10 сентября глава государства, чьи слова привела пресс-служба Кремля.

Единый день голосования в 2022 году затронул 81 российский регион из 85. Для участия зарегистрировались свыше 69,5 тысячи кандидатов. Всего проходило около 4,7 тысячи избирательных кампаний и местных референдумов. Выбирали глав субъектов и региональные парламенты, а также депутатов местных представительных собраний. По итогам выборов будет замещено свыше 31,2 тысячи мандатов и должностей.



Прочь влияние извне

Зарубежные недруги России не оставляют попыток вмешательства в выборы в нашей стране — так происходит каждую кампанию, правда, в этот раз в их арсенале практически не было новых приемов, рассказали на брифинге в ЦИК. На почту членам избиркомов рассылали письма с угрозами, не прекращались попытки информационных вбросов с участием иностранных СМИ и иноагентов внутри России, а количество кибератак в период кампании превысило 35 тысяч, из которых больше двадцати тысяч пришлось на систему электронного голосования Москвы, рассказал член ЦИК Игорь Борисов.

За внешним воздействием на выборы внимательно следили в обеих палатах парламента, где созданы комиссии по предотвращению иностранного вмешательства во внутренние дела России. Глава такой комиссии Совфеда Андрей Климов рассказал, что цель наших недругов — расчленение страны, и они этого не скрывают. Именно поэтому, по словам сенатора, региональные и местные выборы в этот раз приобрели особое значение. В Совфеде 13 сентября представят доклад о вмешательстве в выборы в 2022 году.

Дискредитация российских выборов имеет свою цену, рассказал руководитель думской комиссии по защите суверенитета Василий Пискарев. И назвал ее: ежемесячно на создание и распространение фейков, внедрение определенных настроений и посылов через СМИ и иноагентов на Западе тратится не менее тридцати миллионов долларов. На деятельности иноагентов Пискарев остановился подробнее. Сегодня такой статус присвоен 275 гражданам России, что в два с половиной раза больше, чем в Единый день голосования прошлого года.



Иноагенты по закону не могут вести политическую агитацию, однако за это не установлена ответственность, чем недобросовестные граждане часто пользуются, рассказал «Парламентской газете» Василий Пискарев. «Мы исправим этот пробел. Законопроект, вносящий поправки в КоАП и устанавливающий штрафы за это подготовлен и одобрен Минюстом, после получения положительного заключения Правительства внесем документ в Госдуму», — отметил депутат.

Парламентарии также готовят изменения в Уголовный кодекс, предусматривающие ответственность иноагентов за неисполнение ими предписанных законом обязанностей. В первую очередь, это касается подачи отчетности, а также других важных моментов, добавил Пискарев. При этом конкретные возможные санкции он не назвал. По его словам, документ должен пройти согласование в Верховном суде.



Наблюдатели каждой мелочи

На брифингах, которые проходили в Единый день голосования, члены ЦИК говорили, что избирательная кампания в России проходит спокойно, за три дня жалобы поступили только из десяти регионов. Центризбирком, по словам Памфиловой, тщательно отслеживает публикации в СМИ и социальных сетях о потенциальных нарушениях.

За ходом выборов в России наблюдали около 163 тысяч человек, представители партий и общественники. Последние прошли подготовку через систему Общественных палат регионов, ее высокий уровень отметила Элла Памфилова, сказавшая, что наблюдатели обращают внимание на каждую мелочь, и это правильно.

В координационном совете по общественному контролю работал колл-центр. Его операторы-волонтеры сделали 11 тысяч звонков, рассказал член Общественной палаты Максим Григорьев. «В это число входят и элементы выборочного контроля — наши волонтеры регулярно связываются с наблюдателями непосредственно на участках, оказывают содействие в разборе каких-либо спорных или сложных случаев», — объяснил общественник.



В качестве примера инцидентов Григорьев привел ситуацию, когда наблюдатель заметила, как избиратель опустил в урну сразу два бюллетеня вместо одного. При разбирательстве выяснилось, что бумажки просто склеились, но проголосовал человек единожды.

Элла Памфилова рекомендовала не подводить итоги выборов глав регионов и заксобраний раньше 14 сентября, чтобы комиссия успела рассмотреть все жалобы.