Ирина Аллегрова в Кремле устроила скандал
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Ирина Аллегрова в Кремле устроила скандал

Ирина Аллегрова в Кремле устроила скандал
Певица Ирина Аллегрова оскандалилась на концерте. Артистка напомнила всем о том, как с ней шутки плохи. На днях её участие в проходившем в Кремле концерте памяти Иосифа Кобзона завершилось скандалом. Аллегрова отказалась общаться с журналистами, резко высказавшись в их адрес. Перед началом выступления Аллегровой удалось избежать встречи с репортерами. Она до последнего пряталась от них в гримерке, а потом пулей полетела на сцену. Однако на обратном пути её окружили представители прессы, которые выкрикивали разные вопросы. Ирина Александровна остановилась и начала кричать, что не будет ни с кем разговаривать.
«Тебя послать матом или как? Ты – НТВшник, я с тобой разговаривать не буду», — цитирует Аллегрову источник «ProZvezd». После этого она удалилась, не поделившись ни одним воспоминанием об Иосифе Давыдовиче. Другие звезды при этом с большим энтузиазмом рассказывали, какую большую роль в их жизни сыграл Кобзон. Напомним, что Аллегрова негативно относится не только к работникам СМИ, но и к некоторым зрителям. Пару лет назад «шальная императрица» закатила истерику на концерте, обругав фанатов, просивших её исполнить старые хиты.
# Шоу-бизнес Аллегрова Ирина
По материалам: z-aya

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