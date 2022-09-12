Испанские супермаркеты отказались фиксировать цены на базовые продукты

Вадим Карасев

El Pais: продуктовые магазины в Испании отказались фиксировать цены на базовые продукты

Крупные продовольственные сети Испании отказались поддержать инициативу правительства по фиксированию цен на базовые продукты. Об этом сообщает испанская газета El Pais.

С подобной инициативой выступила министр труда страны Йоланда Диас. По ее мнению, потребительская корзина должна содержать разнообразные продукты, в том числе рыбу, мясо, овощи и яйца, которые потребители смогут приобрести по доступным и фиксированным ценам. В случае одобрения данная мера будет действовать как минимум до Рождества.

Однако, как стало известно изданию, на первой встрече местные супермаркеты назвали инициативу «бесполезной для решения проблем, с которыми сегодня сталкивается торговля». В то же время испанские власти призвали представителей сектора встретиться в ближайшие дни еще раз, чтобы прийти к консенсусу по данному вопросу.

В июле потребительские цены во Франции и Испании на годовом уровне подскочили до рекордных почти за 40 лет значений. В частности, по Испании сильнее всего за год ударили цены на энергоресурсы (41,4 процента) и топливо (34,3 процента). Также резко подорожало жилье (23 процента), транспорт (16,2 процента), продукты и безалкогольные напитки (13,5 процента).

