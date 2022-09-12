Израиль заявил о продвижении Ирана в создании ядерного оружия
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Израиль заявил о продвижении Ирана в создании ядерного оружия

Израиль заявил о продвижении Ирана в создании ядерного оружияМинистр обороны Израиля Ганц заявил о приближении Ирана к созданию ядерного оружия

Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что Иран продолжает предпринимать шаги по созданию ядерного оружия. Его слова приводит издание The Jerusalem Post.

По его словам, Исламская Республика может получить достаточно расщепляющегося материала для создания ядерного оружия в течение нескольких недель. «Наша разведка подтверждает международные сообщения об устойчивом прогрессе Ирана, включая его производственные возможности и скорость обогащения», — добавил министр.

Ганц сообщил, что Иран улучшает производство центрифуг, в частности, и на подземных объектах, деятельность на которых запрещена. «Если от Ирана не потребуют уничтожить вообще ни одну центрифугу, они будут всегда готовы для обогащения», — утверждает он.

Он также отметил, что подписание сделки может затянуться из-за нескольких вопросов, на которых настаивают обе стороны. «Это может произойти через несколько дней, через несколько недель, а может и не произойти вовсе», — сказал Ганц. Пока соглашение не достигнуто, необходимо продолжать оказывать давление на иранский режим, уверен министр.

Ранее Ганц назвал бесполезным заключение ядерной сделки в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) между США и Ираном. По его мнению, данная инициатива не способна остановить реализацию Тегераном плана по созданию ядерного оружия.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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