Яна Рудковская поделилась редкими свадебными кадрами с Плющенко в годовщину торжества
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Яна Рудковская поделилась редкими свадебными кадрами с Плющенко в годовщину торжества

Яна Рудковская поделилась редкими свадебными кадрами с Плющенко в годовщину торжества
Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко отмечают кружевную свадьбу. 47-летняя Яна Рудковская отмечает 12 сентября годовщину свадьбы с фигуристом Евгением Плющенко. Супруги счастливы в вместе уже 13 лет, а пять лет назад они обвенчались, став еще ближе. Однако то и дело появляются слухи про проблемы в отношениях звездной пары: стоит продюсеру одной появиться на мероприятии или улететь отдыхать, как принимаются судачить, что они с олимпийским чемпионом находятся на грани развода.
Но пока сплетни так и не подтвердились, хотя Рудковская не скрывает, что сохранять брак бывает нелегко, потому что он тонкий и хрупкий. По случаю годовщины свадьбы супруга Плющенко поделилась памятными кадрами с их бракосочетания и сделала откровенное признание.
«Сегодня 13 лет со дня нашей свадьбы и 5 лет с момента нашего венчания. Сегодня мы отмечаем с Женей кружевную свадьбу – это тринадцатилетие жизни в браке. Символ кружевной свадьбы – кружево, которое говорит о том, что на 13-м году супружеской жизни необходимо особенно ценить брак, потому что он такой же тонкий, как и кружево. А еще эту годовщину называют -лавандовой, как цвет моего уже легендарного свадебного кутюрного платья», — написала жена фигуриста в соцсети.
Напомним, в семье Рудковской и Плющенко подрастают четверо детей: старшие сыновья продюсера — от Виктора Батурина, один из которых (Андрей) является ее приемным ребенком, и младшие отпрыски, рожденные в браке с фигуристом. Не секрет, что Арсения, появившегося на свет в сентябре 2020 года, выносила и родила для супругов суррогатная мать, потому что у продюсера так и не получилось вновь забеременеть.
# Шоу-бизнес Рудковская Яна
По материалам: z-aya

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