Юлия Высоцкая не боится прибегать к экстремальным методам сохранения молодости и красоты

Актриса Юлия Высоцкая рассказала, какие методы омоложения использует. Юлия Высоцкая предпочитает стареть красиво, но при этом выглядит невероятно свежо и молодо. В свои почти 50 актриса и телеведущая имеет хрупкую и подтянутую фигуру. И хотя звезда не признает пластику, в ее уходе за собой все же достаточно экстрима. Супруга Андрея Кончаловского призналась, что обожает все, что связано с холодом. Знаменитость перепробовала множество бьюти-процедур, и теперь одной из самых любимых считает криосауну. «Криосауну я в первый раз попробовала десять лет назад, делала курсом. Мне нравится и процесс, и результат. Когда начала делать, думала исключительно об оздоровительном эффекте. А потом, изучив достаточно много материалов, нашла подтверждение тому, что через внутреннее оздоровление эти процедуры влияют и на внешний вид. Подтягивается кожа, спадают отеки, да и вообще все процессы протекают более интенсивно», — рассказала Юлия.Кстати, недавно Высоцкая протестировала и криокамеру, где условия оказались еще более экстремальными. «Это два небольших помещения. В первом температура -50°С, в нем находишься 30 секунд. Потом переходишь в смежное соседнее, там температура минус 110°С, и в нем можно находиться до пяти минут», — отметила теледива. Она предупредила, что холод полезен не всем: перед тем, как омолаживаться в криокамере, важно проконсультироваться с врачом. «Небольшое количество холода помогает уменьшить воспаление, а чрезмерное может привести к обратному результату. Сегодня, например, у меня болела голова, и после чуть меньше, чем трех минут в криокамере боль прошла», — поделилась Юлия.