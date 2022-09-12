Кадыров анонсировал «интересный сюрприз» Украине

Вадим Карасев

Глава Чечни Кадыров рассказал о скором сюрпризе для властей Киева от бойцов «Ахмата»

Чеченские бойцы подготовили украинским формированиям «интересный сюрприз», о котором скоро станет известно, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram.

По его словам, бойцы специальных подразделений республики успешно решают поставленные российскими властями задачи на территории Донбасса и Украины. «Наши бойцы подготовили украинским бандформированиям интересный сюрприз, о котором скоро станет известно. Ну а пока не буду раскрывать карты», — подчеркнул Кадыров.

Глава республики добавил, что действия чеченских бойцов четко спланированы. Кроме того, никаких отклонений или внештатных ситуаций нет, уточнил он.

Ранее Кадыров сообщил, что депутат Государственной Думы Адам Делимханов во главе подразделений из Чечни приступил к выполнению задач специальной военной операции на Украине.