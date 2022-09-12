Как предсказать зимнюю погоду по приметам осени
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Как предсказать зимнюю погоду по приметам осени

Как предсказать зимнюю погоду по приметам осени

Осень — время капризной, переменчивой погоды. Она то ласково-солнечная, то удручающе-дождливая. Ранее люди учились наблюдать за всеми переменами в погоде, чтобы подготовиться к зиме. От того, каким будет холодный сезон, во многом зависел будущий урожай, а значит, и благополучие людей. Сегодня мы сверяемся с погодными приметами осени, чтобы узнать, чего ждать зимы и порадует ли она нас снежной сказкой.

Самые распространенные приметы осени

Наступление холодов — еще не повод отказывать себе в удовольствии наслаждаться природой, а также путешествиями. Метеорологи не всегда могут точно предсказать погоду на месяцы вперед, а вот чуткое наблюдение за живой природой дает порой куда более точный результат.


Для начала рассмотрим общие народные приметы осени:

  • березы начали желтеть с верхних веток — зима придет рано, в ноябре, но если желтые листочки появились сначала снизу, то осень затянется;
  • лес долго стоит зеленый — холода нагрянут внезапно, но быстро отступят;
  • чем позже начался листопад, тем меньше будет урожай будущим летом;
  • если после обильных дождей пришла теплая осень, зима будет продолжительной;
  • урожай орехов и мало грибов указывают на наступление суровых холодов;
  • если муравейники высокие, то зимой будет много снега;
  • чем теплее осень, тем холоднее будет зима.

Народные приметы сентября

В народе сентябрь часто называли хмурнем, потому что после жаркого лета могли внезапно наступить холода. Однако после похолодания тут же наступал теплый период — бабье лето.


  • Сентябрьский гром сулит морозную зиму и частые метели.
  • Теплая погода в сентябре — зима придет не скоро.
  • Желтая листва прочно держится на деревьях — морозы ударят только в декабре.
  • Видно много желудей — на Рождество будет снегопад.

Приметы октября: чего ждать от зимы

Второй осенний месяц на Руси именовали не так поэтично — грязник. Это и понятно, ведь в октябре обычно приходили дожди, а дороги размывало. Передвигаться становилось сложно, люди по большей части проводили время дома. Однако не забывали следить за отлетом птиц. По этому показателю можно было довольно точно предсказать, чего ждать от зимы.

  • Птицы не спешат улетать в теплые края — осень будет долгой и плавно перейдет в зиму.
  • Если к октябрю уже не осталось перелетных птиц, значит, скоро выпадет снег и ударит мороз.
  • Теплый октябрь тоже сулит морозную зиму.
  • Какая погода на Покров, 14 октября, такая будет стоять и зимой (пасмурная или солнечная).


Ноябрьские приметы

Ноябрь народ нередко называл воротами зимы, потому что этот месяц связывал два сезона и четкую грань между ними провести бывало сложно. В этом месяце стоят морозные ночи, но днем бывает довольно тепло, в зависимости от конкретного года.

  • Холодный ноябрь сулит сильные метели в феврале.
  • Если же в ноябре появилась мошкара, значит, еще долго будет стоять мягкая осенняя погода.
  • Сугробы, появившиеся в этом месяце, предвещают хороший урожай в будущем году.
  • Если снега совсем нет, то зерновых будет мало.
# Общество Приметы
По материалам: rsute

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