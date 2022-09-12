Как выбрать квартиру для покупки в Ростове

Вадим Карасев

Недвижимость всегда считалась выгодной инвестицией. Многие люди интересуются покупкой жилья. Может показаться, что выбрать квартиру для покупки крайне сложно, тем более, когда впервые с этим сталкиваешься. Однако если разобраться в вопросе, то можно без особых проблем подобрать оптимальный вариант.

Какой тип дома будет лучше, какой этаж более комфортным, в каком районе будет жить комфортно, какой должна быть планировка, отделка самой квартиры? Давайте разберемся. Сейчас квартиры в Ростове представлены в широком разнообразии. Каждый сможет сделать покупку, которая будет устраивать по всем параметрам.

Начнем с того, где лучше приобрести квартиру – в новом доме или на вторичном рынке. Жилье в домах-новостроях будет выгодно приобрести в самом начале продаж. Вторичный рынок выгоден тем, что имеет больший ассортимент выбора и цены на такие квартиры немного ниже, однако сам дом может быть достаточно старым.

Какой этаж выбрать? На самом деле, от правильно выбранного этажа может зависеть наличие шума, дневного света и сама стоимость квартиры.

Есть ли отделка в квартире? Перед покупкой обязательно стоит определиться с тем, важно ли для вас наличие ремонта в квартире или нет. Так как от этого будет зависеть ее стоимость. Ведь можно переплатить при покупке за наличие ремонта или полностью создать обстановку в жилье под себя. Тут уже все зависит от ваших предпочтений.

Район – немаловажный, если не самый главный пункт при покупке квартиры. Сюда можно отнести и транспортную доступность, и экологическую ситуацию (наличие заводов и фабрик, парки и скверы рядом). Изучите, какая рядом есть инфраструктура (наличие учебных заведений, больница, магазины и т.д.), насколько район является густонаселенным, тихим, какой у него уровень безопасности.

Придомовая территория тоже имеет значение. Обращайте внимание на наличие парковки возле вашего будущего места жительства, есть ли площадка для детей или для занятий спортом, нет ли видимых дефектов в самом здании, есть ли лифт, работает ли он.

Планировка – еще один критерий при выборе квартиры. При осмотре обращайте внимание на расположение комнат, на их количество, на состояние окон и кухни. Важно, чтобы вас все устраивало уже даже на начальном этапе осмотра.

Все документы на приобретаемую квартиру должны быть в полном порядке. Для этого рекомендуем вам обратиться к профессиональному нотариусу. Следуя этим простым рекомендациям, купить свою собственную квартиру вам будет легче.