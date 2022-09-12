Какие можно провести гадания и обряды на деньги, любовь и удачу по лунным суткам
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Какие можно провести гадания и обряды на деньги, любовь и удачу по лунным суткам

Какие можно провести гадания и обряды на деньги, любовь и удачу по лунным суткам

Самое близкое космическое тело к Земле — это наш спутник Луна. Естественно, она оказывает мощнейшее воздействие на жизнь всех обитателей планеты. Люди издавна заметили, что с фазами Луны меняется энергетика земных процессов. В разные лунные сутки магия ночного светила то усиливается, то ослабляется. Это позволяет выбрать правильный день для гаданий и обрядов на деньги, любовь и удачу. С помощью ясновидящей Миреллы Гасановой научимся привлекать в жизнь то, что нам необходимо, и настаиваться на нужную волну.

Обряды на любовь по лунным суткам

Правила гаданий и обрядов для привлечения любви подразумевают выбор подходящего дня. Луна поможет нам в амурных делах в 5, 10, 15 сутки. Но для того, чтобы подготовиться к обряду, нужно избавиться от всех вещей, которые напоминают о былом избраннике, а также окружить себя романтичными вещицами красного цвета — они помогут разжечь костер страсти.

Обряд на привлечение любви


Для начала зажгите две красные свечи — они символизируют ваши чувства и вашего будущего партнера. После этого напишите на бумаге все черты, которыми он будет обладать, а также детали внешности. Этот листок нужно хранить завернутым в красную ткань до тех пор, пока суженный не появится в вашей жизни.

Гадание с ручкой и бумагой

Чтобы понять, что думает о вас понравившийся мужчина, можно провести следующее гадание с листом бумаги и ручкой:

  • если вы правша, то пишите левой рукой, а если левша — правой;
  • посередине листа бумаги в клетку изобразите сердце, а в углу напишите имя избранника:
  • далее подсчитайте, сколько целых клеточек осталось по контуру нарисованного сердца: если 1 или 2, то мужчина ответит взаимностью, а если 3 или 4, то любви от него не ждать; целых клеточек не осталось — вы скоро сами о нем забудете.

Обряды на деньги по лунным суткам

Улучшить свое материальное положение можно в 16 и 22 лунные сутки. Для гаданий разрешается использовать и монеты, и бумажные деньги.

Обряд на привлечение энергии богатства


В пространстве циркулирует денежная энергия. Чтобы стать богаче, нужно просто привлечь ее в свое жилище. Для этого положите в кошелек самые крупные купюры, которые имеются в доме. Если их нет, тогда проводить ритуал не стоит. Главное, не брать эти деньги в долг, иначе благополучия не видать. Далее как можно чаще открывайте кошелек и прикасайтесь пальцами к деньгам, при этом испытывая положительные эмоции.

Гадание на монетах

В указанные лунные сутки можно попробовать погадать на монетках. Для этого нужно:

Загадать желание, которое касается материального достатка. Взять в руки монеты номиналом 1, 5, 10 руб. и потрясти их в ладонях. После этого с закрытыми глазами выбросьте монеты на стол и посмотрите на одну из них:
  • если взгляд упал на 1 рубль, то для достижения результата придется много трудиться, кто-то плетет козни за вашей спиной;
  • если на 5 рублей — удача на вашей стороне, все придет в свое время;
  • если на 10 рублей — удастся заработать много денег, но они не станут подарком судьбы, вы будете много трудиться.

Обряды на удачу по лунным суткам

Это действо можно проводить во 2 и 29 лунные сутки, тогда оно будет наиболее эффективным.

Обряд с оранжевой свечой

Если в жизни не хватает удачи, тогда можно провести этот мощный ритуал с оранжевой свечой. Выберите комнату, где вам никто не помешает, и зажгите свечу. Сверху и вокруг посыпьте травой зверобоя, предварительно высушенной и измельченной. Глядя на пламя, прочитайте молитву:


После того, как свеча догорит, положите огарок и остатки травы в плотный мешочек. Он будет всегда при вас, чтобы привлекать удачу.

Гадание на бусах

Если впереди вас ждет важное событие, можно провести гадание на успех в деле. Для этого вам понадобятся красные и белые бусы. Первые символизируют сложности в предстоящем деле, а вторые — удачу.

Просто возьмите те и другие в левую руку и бросьте их назад через правое плечо. Бусы какого цвета упали ближе, таков и будет результат.

# Общество Эзотерика
По материалам: rsute

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