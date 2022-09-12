Какое техобслуживание авто нужно пройти осенью
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Какое техобслуживание авто нужно пройти осенью

Какое техобслуживание авто нужно пройти осенью

После завершения летнего сезона стоит обратить внимание на состояние подкапотного пространства, а также подготовить транспорт к встрече с реагентами. Об этом рассказал автоэксперт Георгий Красавцев.

По его словам, проследить за состоянием транспорта стоит заранее, поскольку есть вероятность подорожания техобслуживания.

Внимание стоит обратить на радиатор, охлаждающие элементы которого могут засориться за лето. Как отметил эксперт, чьи слова приводит радио Sputnik, если ничего не делать с этим, то накопившуюся грязь будет невозможно удалить при обычной мойке машины и придется тратить средства на более дорогое техническое обслуживание.

«Также перед началом холодного сезона рекомендуется подготовить лакокрасочное покрытие автомобиля. На корпус машины надо нанести защитное средство, которое еще называют полировальной пастой или жидким стеклом. Это позволит подготовить кузов автомобиля к встрече с реагентами, которые используются в конце осени на российских дорогах», — заключил Красавцев. 

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Парень решил почистить свой компьютер от пыли
Парень решил почистить свой компьютер от пыли
Доходы бюджета снижаются второй месяц подряд
Доходы бюджета снижаются второй месяц подряд
В российском подразделении Google началась процедура банкротства
В российском подразделении Google началась процедура банкротства
Не подходите к быку сзади
Не подходите к быку сзади
Ролевой экшен Vengeance is Mine перенесли на 2024 год, показали первые скриншоты
Ролевой экшен Vengeance is Mine перенесли на 2024 год, показали
Bolt и блокчейн-стартап Wyre отказались от сделки на $1,5 млрд
Bolt и блокчейн-стартап Wyre отказались от сделки на $1,5 млрд
Кадыров анонсировал «интересный сюрприз» Украине
Кадыров анонсировал «интересный сюрприз» Украине
Какие можно провести гадания и обряды на деньги, любовь и удачу по лунным суткам
Какие можно провести гадания и обряды на деньги, любовь и удачу по
Прохор Шаляпин посмеялся над своими заработками
Прохор Шаляпин посмеялся над своими заработками
Отец Ольги Бузовой рассказал, почему ушел из семьи
Отец Ольги Бузовой рассказал, почему ушел из семьи
Лолита Милявская посмеялась над запретом въезжать в Европу
Лолита Милявская посмеялась над запретом въезжать в Европу
Александра Буйнова обвинили в служебном романе
Александра Буйнова обвинили в служебном романе

Топ на сегодня

Итоги недели: в Ethereum активировали Bellatrix, а биткоин восстановился до $21 000
Итоги недели: в Ethereum активировали Bellatrix, а биткоин
Перминов: "Единая Россия" уверенно побеждает на выборах на Дальнем Востоке
Перминов: "Единая Россия" уверенно побеждает на выборах на
В России решили создать собственные банкоматы
В России решили создать собственные банкоматы
В России угрозу глобального продовольственного кризиса назвали реальной
В России угрозу глобального продовольственного кризиса назвали
Агата Муцениеце решила в лоб рассказать детям о разводе
Агата Муцениеце решила в лоб рассказать детям о разводе

Еще по теме

Эксперты рассказали, как подготовить авто к осени
Как подготовить машину к зиме - советы автоэксперта
Что нужно предусмотреть при покупке авто у частного лица?
Как подготовить автомобиль к зиме