Какое техобслуживание авто нужно пройти осенью

После завершения летнего сезона стоит обратить внимание на состояние подкапотного пространства, а также подготовить транспорт к встрече с реагентами. Об этом рассказал автоэксперт Георгий Красавцев.

По его словам, проследить за состоянием транспорта стоит заранее, поскольку есть вероятность подорожания техобслуживания.

Внимание стоит обратить на радиатор, охлаждающие элементы которого могут засориться за лето. Как отметил эксперт, чьи слова приводит радио Sputnik, если ничего не делать с этим, то накопившуюся грязь будет невозможно удалить при обычной мойке машины и придется тратить средства на более дорогое техническое обслуживание.

«Также перед началом холодного сезона рекомендуется подготовить лакокрасочное покрытие автомобиля. На корпус машины надо нанести защитное средство, которое еще называют полировальной пастой или жидким стеклом. Это позволит подготовить кузов автомобиля к встрече с реагентами, которые используются в конце осени на российских дорогах», — заключил Красавцев.