Какое животное по Восточному гороскопу будет являться покровителем 2023 года

Всего несколько месяцев остается до наступления Нового 2023 года. И многие уже задумываются о том, каким он будет, что принесет людям и под покровительством какого животного, согласно Восточному гороскопу, будет проходить.

Что представляет собой животное, которое станет покровителем 2023 года





Согласно Восточному гороскопу, 2023 год будет проходить под покровительством Черного Водяного Кролика (в некоторых случаях его называют Зайцем или Котом). Что это за животное и чего от него можно ожидать?

Последний раз Черный Водяной Кролик «правил бал» 60 лет назад, хотя его ближайшие сородичи отмечаются в гороскопе каждые 12 лет.

Дело в том, что Восточный календарь представляет собой 60-летний цикл, основанный на циклах движения планет, который дополнительно включает в себя 12-летний цикл. Каждому году в нем соответствует какое-то животное, которое, по восточным поверьям, считается покровителем этого периода. Они сменяют друг друга в определенной последовательности.

Помимо этого, в 60-летнем цикле имеет значение и влияние одной из стихий. Это значит, что каждые 12 лет это животное меняет свой облик согласно стихии и цвету. Таким образом, если год Кролика бывает каждые 12 лет, то именно Черный Водяной Кролик принимает бразды правления один раз в 60 лет.

Каким обещает быть 2023 год Черного Водяного Кролика





Согласно восточным преданиям, Кролик — животное спокойное, доброжелательное, во всем старающееся придерживаться нейтралитета, избегающее конфликтов. Но стихия Воды считается самой загадочной и таинственной, соответствующей периоду мудрости. Поэтому Черный Водяной Кролик, при всей его положительной характеристике, может таить в себе много загадок и неожиданностей.

Если 2022 год Тигра был динамичный и достаточно сложный, то благодаря мудрости Черного Водяного Кролика, у нас есть шансы во многом изменить ситуацию, исправить ошибки, справиться с существующими проблемами.

Трудно предсказать его влияние на мировые проблемы. Возможно, на какое-то время они могут обостриться, но потом имеют все шансы постепенно сойти на нет или прийти в равновесие.

В сфере финансов Черный Водяной Кролик будет покровительствовать людям, которые не побоятся проявлять решительность, действовать чуть смелее, но при этом не влезать в авантюры и держать баланс между жадностью и безответственным отношением к деньгам.

В любви и отношениях он будет покровительствовать смелыми людям, которые не боятся брать инициативу в свои руки и добиваться желаемого результата.

Согласно восточной мудрости, в год Черного Водяного Кролика нужно стараться гармонизировать свои эмоции и не вступать ни в какие конфликты — они могут привести к непредсказуемым последствиям.