Корень всех бед. Почему нам важно полюбить себя и свою страну?

Вадим Карасев

Чтобы измениться к лучшему, надо полюбить себя. Чтобы улучшить страну, ее тоже нужно сначала полюбить. Это абсолютная истина, которую мы почему-то игнорируем. Давайте разберемся в причинах, а самое главное – в последствиях такого поведения.

Лев Бездольный



В современной российской системе, как и в любой другой, есть над чем поработать. Совершенству, как говорится, нет предела, и здесь важно не поддаваться эмоциям. Нужно понимать, что на преобразования потребуется время. Проведем простую аналогию – нет такого, что вы встречаетесь с девушкой, но общаетесь с ней только справа. А с ее левой частью вы вообще не соприкасаетесь. Или, например, любите ее до смерти, но ненавидите во время месячных. "Вот не было бы месячных" – была бы идеальная жена. Проблема в том, что так устроен чей-то организм, и это не исправить. Страна, как женщина, – любить ее нужно полностью.

Но это не значит, что нужно закрывать глаза на проблемы и не работать над ними. Как раз таки нужно! Но с любовью, а не с агрессией, прорабатывать их. Взять даже вас. Когда вы силой себя заставляете что-то делать, ставите невыполнимые планки или сравниваете себя с голливудскими актерами, которые платят тысячи долларов в неделю персональным фитнес-тренерам, то только больше себя разочаровываете. Так же, когда на вас нападают с претензиями, "почему вы такой, а не другой", вы встаете в защитную позу, даже если прекрасно осознаете, что можете стать лучше. Поэтому любой прогресс требует смотреть на вещи без агрессии и завышенных ожиданий.

И – о чудо! Оказывается, каждого человека можно понять, почему он стал таким, если знать его предысторию. Изучая путь личности, понимаешь, что она менялась под влиянием обстоятельств, внешних факторов. И так же – со страной. Перепрыгнув из социализма в поезд капитализма, наша экономика скинула 90% своего национального продукта, большинство хай-тек-специалистов были перекуплены Западом.

Например, процессор "Пентиум", произведший мировую революцию в пользовательских компьютерах, создал в 1993 году выпускник МФТИ Владимир Пентковский, который с 1991 возглавил отдел разработок Intel. Нужно одновременно владеть несколькими различными квалификациями, чтобы объединить их в великий продукт. И таких многогранных специалистов как раз готовили в СССР. Поэтому только под руководством советского иммигранта армия инженеров самой технологичной на тот момент компании в мире смогла запустить ПК в массы.

Второго такого Пентковского в истории не существовало, мы просто подарили его своим конкурентам. То, что мы лишились своей компьютерной революции (все разработки СССР — мощнейшие в мире спецчипы, русский язык программирования, ЭВМ с троичным кодом — были свернуты или распроданы после 1991-го года), – это результат развала государства, отказа русских от своей идентичности, от желания бороться и отстаивать свои интересы. Прогиб своего рода. Такова цена мнимой свободы. Когда ты считаешь себя неправильным, плохим, подстраиваешься под других, надо быть готовым, что тебя лишат всего. Лох сам выбирает быть лохом. Он просит о том, чтобы его развели. Выкачали из него все соки, пока он будет благодарить, ведь он же "хороший парень" и не хочет ни с кем ссориться. Это смерть личности!

Пора признать – наши родители поверили в то, что они лохи. Представлять развал Союза как доказательство "нежизнеспособности социалистической экономики" – это значит, извините, просто демонстрировать скудность своего ума. С таким же успехом можно представлять февральскую революцию 1917 года как доказательство несостоятельности капитализма. Здесь нужно смотреть на факты. А в случае с Советским Союзом факты таковы, что Горбачев запретил людям водку, а затем отправил все фабрики сигарет на переоснащение, тем самым в стране с прилавков одномоментно исчезли сигареты и крепкий алкоголь. Не из-за врожденной несостоятельности строя, а потому, что один человек одним взмахом руки так решил. Что вызвало эффект разорвавшейся бомбы среди обычных советских людей

На это и был расчет. Слом системы произошел осознанно сверху. И до сих пор многие остаются уверены, что мы какие-то неправильные, что мы – источник бед для мира, что мы неспособны на независимый прогресс. В людской психологии это называют токсичным стыдом. Когда с детства у тебя появляются комплексы, из-за которых тебе становится стыдно перед людьми за само свое существование, что им — красивым и счастливым – приходится смотреть и взаимодействовать с тобой, несчастным уродом. В силу глубоко сидящих внутри субъективных критериев человек начинает считать себя недостойным чего-либо, тем самым перекрывает полностью изменения в любой сфере.

Любовь к себе — первый, важный и гигантский шаг к изменениям в своей жизни. Только признав свои недостатки и отследив источники своих психологических травм, можно начать над ними продуктивную работу. Окружающий мир отражает то, что мы в него производим. Но люди продолжают не любить себя, держать обиды на страну, ибо не хотят понимать, чем обусловлены эти недостатки. Тут же думать надо! При этом многие уверены, что есть какая-то мифическая кнопка, нажав на которую, можно все изменить. "Вот уеду в другую страну и сразу стану успешным человеком". Или "сменим президента, и сразу наступит другой мир".

Юрий Пименов. Новая Москва. 1937 г.

Но от себя не убежишь. Ты начнешь меняться только тогда, когда позволишь себе полюбить свое отражение в зеркале, со всеми своими достоинствами и недостатками, ведь именно они делают тебя личностью. Вот и страна начнет меняться ровно в тот момент, когда ты просто ее полюбишь. Такой, как она есть сейчас. И уже потом, вместе, вы – страна и ты – будете становиться сильнее, свободнее, эффективнее, веселее, красивее. Первый шаг – всегда принятие. А любовь всегда способна на большее, чем гнев и ненависть.