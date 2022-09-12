Королю Карлу III пообещал оказывать поддержку его сын принц Уильям
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Королю Карлу III пообещал оказывать поддержку его сын принц Уильям

Королю Карлу III пообещал оказывать поддержку его сын принц Уильям
Старший сын  нового короля Карла III, принц Уэльский Уильям сделал заявление, в котором пообещал поддерживать отца «всеми возможными способами». Принц Уильям почтил память своей бабушки королевы Елизаветы II. «Я буду чтить ее память, поддерживая моего отца, короля, всеми возможными способами»,— приводит агентство Reuters выдержку из заявления принца. 40-летний Уильям, который сейчас является наследником престола, сказал, что королева была рядом с ним в самые счастливые моменты и в самые печальные дни жизни.
«Мои трое детей проводили с ней каникулы и создали воспоминания, которые сохранятся у них на всю жизнь. Моя бабушка, как известно, говорила, что горе — это цена, которую мы платим за любовь. Вся печаль, которую мы испытаем в ближайшие недели, будет свидетельством любви, которую мы испытывали к нашей необыкновенной королеве», — продолжил 40-летний принц. «Я знал, что этот день настанет, но пройдет некоторое время, прежде чем жизнь без бабушки станет по-настоящему реальной»,— говорится в заявлении принца Уэльского.
Карл III объявил своего сына Уильяма принцем Уэльским 9 сентября. Помимо прочего принц Уильям принял шотландские титулы своего отца, а также сменил его как герцог Корнуолл. Елизавета II правила в течение 70 лет. Она умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Ее похороны пройдут 19 сентября.
# Шоу-бизнес Монархи
По материалам: z-aya

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