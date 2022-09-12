Кто родился 12 сентября

Ирина Константиновна Роднина, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам.

Ирина Роднина — самая титулованная спортсменка в мировой истории парного фигурного катания. Она — трёхкратная олимпийская чемпионка (1972, 1976, 1980), десятикратная чемпионка мира (1969-1978). Спортсменка 11 раз одерживала победу на чемпионатах Европы (1969-1978, 1980).

Ирина Роднина занесена в книгу рекордов Гиннесса как фигуристка, не проигравшая ни одного турнира в карьере.

После окончания спортивной карьеры Роднина была старшим тренером в «Динамо», преподавала в Государственном Центральном институте физической культуры, работала в Американском международном центре по фигурному катанию.

Избиралась депутатом Государственной Думы V, VI и VII созывов.

Дмитрий Георгиевич Новиков (53 года), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам. Преподавал в Благовещенском государственном педагогическом институте. Возглавлял Амурский коммунистический союз молодежи, был секретарем Центрального комитета Союза коммунистической молодежи РФ. Работал в администрации Амурской области.

Являлся депутатом Амурского областного Совета народных депутатов.

Избирался депутатом Государственной Думы V, VI и VII созывов.

А ещё в этот день родились:

Элла Александровна Памфилова, председатель Центральной избирательной комиссии РФ. Занимала пост министра социальной защиты населения, первого заместителя председателя Комиссии по вопросам международной гуманитарной и технической помощи при Правительстве РФ. Избиралась депутатом Государственной Думы I и II созывов.

Возглавляла общественно-политические движения «За здоровую Россию» и «За гражданское достоинство» (с 2001 года — «Гражданское достоинство»). Являлась председателем Комиссии по правам человека при Президенте РФ, Совета при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Занимала пост Уполномоченного по правам человека в РФ.

В марте 2016 года возглавила Центральную избирательную комиссию РФ.

Сергей Алимович Меликов (57 лет), глава Республики Дагестан. Генерал-полковник. Проходил службу во внутренних войсках СССР, а затем РФ. Участвовал в боевых действиях первой чеченской кампании. Занимал должность командующего Объединенной группировкой войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона РФ — первого заместителя командующего войсками Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России. Являлся полномочным представителем Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ.

В 2019-2020 годах представлял в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Ставропольского края, был заместителем председателя комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

В октябре 2020 года указом Президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан. 14 октября 2021 года депутаты парламента республики избрали Сергея Меликова главой региона.

Бархам Салех (62 года), президент Республики Ирак. Возглавлял кабинет министров Иракского Курдистана, министерство планирования во временном правительстве Ирака. Являлся заместителем премьер-министра страны.

В октябре 2018 года депутаты парламента Ирака избрали Бархама Салеха новым президентом республики.

Татьяна Васильевна Доронина, президент МХАТ им. М. Горького. Народная артистка СССР. Работала в ленинградском Театре имени Ленинского Комсомола (ныне Театр-фестиваль «Балтийский дом»),

Большом драматическом театре имени М. Горького (ныне БДТ имени Г.А. Товстоногова), МХАТе и Московском академическом театре имени В. Маяковского.

В октябре 1987 года Татьяна Доронина заняла пост художественного руководителя МХАТ имени М. Горького. Она осуществила постановки таких спектаклей, как «На дне», «Три сестры», «Белая гвардия», «Доходное место» и многих других. В настоящее время Татьяна Васильевна является президентом театра.

Широко известны зрителям и работы актрисы в кино: «Первый эшелон», «Рабочий посёлок», «Старшая сестра», «Три тополя на Плющихе», «Ещё раз про любовь», «Мачеха» и др. Трижды, в 1967, 1968 и 1973 годах, Татьяна Доронина была названа лучшей актрисой СССР по итогам опроса журнала «Советский экран».

Владимир Теодорович Спиваков (78 лет), художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России, Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Народный артист СССР.

В 1979 году с группой единомышленников музыкант создал камерный оркестр «Виртуозы Москвы», и с тех пор он — бессменный художественный руководитель и дирижер этого музыкального коллектива. Оркестр побывал с гастролями почти во всех крупных городах бывшего СССР, Европы, США и Японии, принимал участие в международных фестивалях. Он считается одним из лучших камерных оркестров мира.

В 2003 году Владимир Спиваков стал художественным руководителем и главным дирижером созданного им Национального филармонического оркестра России. Он также является президентом Московского международного Дома музыки.

Дискография Владимира Спивакова как солиста и дирижера включает в себя более 50 компакт-дисков. Многие из них были удостоены престижных премий, в том числе Diapason D’Or («Золотой камертон»).

Более 20 лет музыкант преподаёт в Российской академии музыки имени Гнесиных.