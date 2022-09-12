Кто родился 12 сентября
Ирина Роднина — самая титулованная спортсменка в мировой истории парного фигурного катания. Она — трёхкратная олимпийская чемпионка (1972, 1976, 1980), десятикратная чемпионка мира (1969-1978). Спортсменка 11 раз одерживала победу на чемпионатах Европы (1969-1978, 1980).
Ирина Роднина занесена в книгу рекордов Гиннесса как фигуристка, не проигравшая ни одного турнира в карьере.
После окончания спортивной карьеры Роднина была старшим тренером в «Динамо», преподавала в Государственном Центральном институте физической культуры, работала в Американском международном центре по фигурному катанию.
Избиралась депутатом Государственной Думы V, VI и VII созывов.
Являлся депутатом Амурского областного Совета народных депутатов.
Избирался депутатом Государственной Думы V, VI и VII созывов.
А ещё в этот день родились:
Возглавляла общественно-политические движения «За здоровую Россию» и «За гражданское достоинство» (с 2001 года — «Гражданское достоинство»). Являлась председателем Комиссии по правам человека при Президенте РФ, Совета при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Занимала пост Уполномоченного по правам человека в РФ.
В марте 2016 года возглавила Центральную избирательную комиссию РФ.
В 2019-2020 годах представлял в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Ставропольского края, был заместителем председателя комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
В октябре 2020 года указом Президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан. 14 октября 2021 года депутаты парламента республики избрали Сергея Меликова главой региона.
В октябре 2018 года депутаты парламента Ирака избрали Бархама Салеха новым президентом республики.
Большом драматическом театре имени М. Горького (ныне БДТ имени Г.А. Товстоногова), МХАТе и Московском академическом театре имени В. Маяковского.
В октябре 1987 года Татьяна Доронина заняла пост художественного руководителя МХАТ имени М. Горького. Она осуществила постановки таких спектаклей, как «На дне», «Три сестры», «Белая гвардия», «Доходное место» и многих других. В настоящее время Татьяна Васильевна является президентом театра.
Широко известны зрителям и работы актрисы в кино: «Первый эшелон», «Рабочий посёлок», «Старшая сестра», «Три тополя на Плющихе», «Ещё раз про любовь», «Мачеха» и др. Трижды, в 1967, 1968 и 1973 годах, Татьяна Доронина была названа лучшей актрисой СССР по итогам опроса журнала «Советский экран».
В 1979 году с группой единомышленников музыкант создал камерный оркестр «Виртуозы Москвы», и с тех пор он — бессменный художественный руководитель и дирижер этого музыкального коллектива. Оркестр побывал с гастролями почти во всех крупных городах бывшего СССР, Европы, США и Японии, принимал участие в международных фестивалях. Он считается одним из лучших камерных оркестров мира.
В 2003 году Владимир Спиваков стал художественным руководителем и главным дирижером созданного им Национального филармонического оркестра России. Он также является президентом Московского международного Дома музыки.
Дискография Владимира Спивакова как солиста и дирижера включает в себя более 50 компакт-дисков. Многие из них были удостоены престижных премий, в том числе Diapason D’Or («Золотой камертон»).
Более 20 лет музыкант преподаёт в Российской академии музыки имени Гнесиных.