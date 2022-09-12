Квентин Тарантино урегулировал с Miramax иск по NFT
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Квентин Тарантино урегулировал с Miramax иск по NFT

Квентин Тарантино урегулировал с Miramax иск по NFT


Режиссер Квентин Тарантино и студия Miramax договорились об урегулировании иска касательно коллекции NFT по мотивам фильма "Криминальное чтиво".


Детали достигнутого соглашения стороны пообещали раскрыть "в течение двух недель".


"Мы договорились оставить этот вопрос позади и надеемся на сотрудничество друг с другом в будущих проектах, включая потенциальные NFT", — говорится в совместном заявлении.


В ноябре 2021 года Тарантино анонсировал NFT-аукцион по мотивам "Криминального чтива". Полная коллекция содержит семь токенов с главами из оригинального рукописного сценария кинорежиссера и его эксклюзивными аудиокомментариями.


Miramax подала иск против режиссера с обвинениями в недобросовестной конкуренции, нарушении контракта и авторских прав.


"То, что в вашем пресс-релизе называется “неизвестным ранее рукописным сценарием” Тарантино, еще не может быть “культовым” или “фаворитом фанатов”. Очевидно, что вы с ответчиком пытаетесь извлечь выгоду из контента, прав интеллектуальной собственности и бренда Miramax", — написали юристы студии CEO NFT-компании SCRT Labs.


Аукционы по продаже коллекции состоялись на площадке последней — Secret Network. Это произошло вопреки анонсу торгов на крупнейшем маркетплейсе сегмента OpenSea, напомнило Deadline.


"Предположительно, OpenSea не пожелала помогать и содействовать вашим умышленным нарушениям авторских прав", — цитирует издание заявление юристов.


В январе за первый NFT под названием Royale with Cheese из коллекции Тарантино покупатель заплатил $1,1 млн.


Напомним, с апреля совокупный объем торгов коллекционными токенами демонстрирует устойчивое снижение. Только в августе показатель сократился почти наполовину по сравнению с июлем — до $369,53 млн.


Противоположную тенденцию продемонстрировала NFT-экосистема Solana. В начале сентября количество выпущенных токенов вышло на новый исторический максимум.

# Экономика nft, голливуд, кино, новости
По материалам: ForkLog

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