Квентин Тарантино урегулировал с Miramax иск по NFT

Режиссер Квентин Тарантино и студия Miramax договорились об урегулировании иска касательно коллекции NFT по мотивам фильма "Криминальное чтиво".

Детали достигнутого соглашения стороны пообещали раскрыть "в течение двух недель".

"Мы договорились оставить этот вопрос позади и надеемся на сотрудничество друг с другом в будущих проектах, включая потенциальные NFT", — говорится в совместном заявлении.

В ноябре 2021 года Тарантино анонсировал NFT-аукцион по мотивам "Криминального чтива". Полная коллекция содержит семь токенов с главами из оригинального рукописного сценария кинорежиссера и его эксклюзивными аудиокомментариями.

Miramax подала иск против режиссера с обвинениями в недобросовестной конкуренции, нарушении контракта и авторских прав.

"То, что в вашем пресс-релизе называется “неизвестным ранее рукописным сценарием” Тарантино, еще не может быть “культовым” или “фаворитом фанатов”. Очевидно, что вы с ответчиком пытаетесь извлечь выгоду из контента, прав интеллектуальной собственности и бренда Miramax", — написали юристы студии CEO NFT-компании SCRT Labs.

Аукционы по продаже коллекции состоялись на площадке последней — Secret Network. Это произошло вопреки анонсу торгов на крупнейшем маркетплейсе сегмента OpenSea, напомнило Deadline.

"Предположительно, OpenSea не пожелала помогать и содействовать вашим умышленным нарушениям авторских прав", — цитирует издание заявление юристов.

В январе за первый NFT под названием Royale with Cheese из коллекции Тарантино покупатель заплатил $1,1 млн.

Напомним, с апреля совокупный объем торгов коллекционными токенами демонстрирует устойчивое снижение. Только в августе показатель сократился почти наполовину по сравнению с июлем — до $369,53 млн.

Противоположную тенденцию продемонстрировала NFT-экосистема Solana. В начале сентября количество выпущенных токенов вышло на новый исторический максимум.