Лариса Андерсен рассказала, что сулит Луна в Овне 2022
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лариса Андерсен рассказала, что сулит Луна в Овне 2022

Лариса Андерсен рассказала, что сулит Луна в Овне 2022
Астролог Лариса Андерсен дала советы, что лучше всего делать в это время. Луна в знаке зодиака Овен с 09:47 11-ого по 14:39 13-ого (время московское). ♈Когда Луна проходит по знаку Овна, то это приносит в нашу жизнь желание что-то делать, быть активным и напористым, реакции ускоряются, а эмоции бурлят. Это всё поможет вам преодолеть себя и сделать то, на что вы раньше не решались. Вообще, в это время нужно больше действовать, нежели говорить. Луна толкает вас на борьбу, поступки могут носить импульсивный характер. Появляется энергия на свершения и вера в успешный исход начинания. ✅ Это отличное время для физической активности, но не забывайте об осторожности. Лучше планировать короткие дела, а не долгосрочные. Хороший период для смены работы, для посещения культурных мероприятий, начала новых проектов, бизнеса, продаж. ❤️ При Луне в Овне следует быть терпеливыми с теми, кого любите, поскольку в это время велика вероятность ссоры. ❌ Из-за повышенной импульсивности дней возможны ссоры, недопонимания, поспешность в делах и опрометчивость в поступках. Всё это означает, что не стоит вести важные переговоры, заключать контракты и подписывать договоры. В эти дни надо быть аккуратнее на дорогах и не злоупотреблять алкоголем, быть аккуратнее при обращении с огнём и ножами. Берегите голову и глаза.
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

Последние новости

Народные рецепты красоты: как с помощью обычных продуктов продлить молодость
Народные рецепты красоты: как с помощью обычных продуктов продлить
Скалон сообщила, что на Дом-2 ей испортили бюст
Скалон сообщила, что на Дом-2 ей испортили бюст
Юлия Высоцкая не боится прибегать к экстремальным методам сохранения молодости и красоты
Юлия Высоцкая не боится прибегать к экстремальным методам сохранения
Похудение Анны Седоковой назвали фигней
Похудение Анны Седоковой назвали фигней
Юрий Шатунов даже после смерти не дает спокойно жить Разину
Юрий Шатунов даже после смерти не дает спокойно жить Разину
Лариса Андерсен рассказала, что сулит Луна в Овне 2022
Лариса Андерсен рассказала, что сулит Луна в Овне 2022
Королю Карлу III пообещал оказывать поддержку его сын принц Уильям
Королю Карлу III пообещал оказывать поддержку его сын принц Уильям
Как предсказать зимнюю погоду по приметам осени
Как предсказать зимнюю погоду по приметам осени
В Москве завершилось голосование на выборах муниципальных депутатов
В Москве завершилось голосование на выборах муниципальных депутатов
В России завершили исследования вакцины «Ковивак» для лиц старше 60 лет
В России завершили исследования вакцины «Ковивак» для лиц старше 60
Assassin’s Creed: Mirage — последняя часть серии Assassin’s Creed для Xbox One
Assassin’s Creed: Mirage — последняя часть серии Assassin’s Creed для
Что изменится в жизни разных знаков зодиака в период ретроградного Меркурия: прогноз от Анжелы Перл
Что изменится в жизни разных знаков зодиака в период ретроградного

Топ на сегодня

Раскрыт страх Байдена перед Россией
Раскрыт страх Байдена перед Россией
Крипторынок наводнили посвященные королеве Елизавете II мем-токены
Крипторынок наводнили посвященные королеве Елизавете II мем-токены
В Госдуме пообещали Киеву от Москвы «дырку от бублика» вместо репараций
В Госдуме пообещали Киеву от Москвы «дырку от бублика» вместо
Путин и Собянин открыли в Москве самое большое колесо обозрения в Европе
Путин и Собянин открыли в Москве самое большое колесо обозрения в
Опрос в Твиттере от Элайджа Вуда: какая сцена из фильма напугала вас на всю жизнь? (22 фото)
Опрос в Твиттере от Элайджа Вуда: какая сцена из фильма напугала вас

Еще по теме

Лариса Андерсен рассказала, чем грозит Луна в Овне 2022
Лариса Андерсен рассказала, чем грозит Луна в знаке зодиака Лев
Лариса Андерсен рассказала, что лучше делать во время Луны в Козероге 2022
Лариса Андерсен рассказала, что сулит пятница 15 июля 2022