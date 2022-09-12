Лариса Андерсен рассказала, что сулит Луна в Овне 2022

Астролог Лариса Андерсен дала советы, что лучше всего делать в это время. Луна в знаке зодиака Овен с 09:47 11-ого по 14:39 13-ого (время московское). ♈Когда Луна проходит по знаку Овна, то это приносит в нашу жизнь желание что-то делать, быть активным и напористым, реакции ускоряются, а эмоции бурлят. Это всё поможет вам преодолеть себя и сделать то, на что вы раньше не решались. Вообще, в это время нужно больше действовать, нежели говорить. Луна толкает вас на борьбу, поступки могут носить импульсивный характер. Появляется энергия на свершения и вера в успешный исход начинания. ✅ Это отличное время для физической активности, но не забывайте об осторожности. Лучше планировать короткие дела, а не долгосрочные. Хороший период для смены работы, для посещения культурных мероприятий, начала новых проектов, бизнеса, продаж. ❤️ При Луне в Овне следует быть терпеливыми с теми, кого любите, поскольку в это время велика вероятность ссоры. ❌ Из-за повышенной импульсивности дней возможны ссоры, недопонимания, поспешность в делах и опрометчивость в поступках. Всё это означает, что не стоит вести важные переговоры, заключать контракты и подписывать договоры. В эти дни надо быть аккуратнее на дорогах и не злоупотреблять алкоголем, быть аккуратнее при обращении с огнём и ножами. Берегите голову и глаза.