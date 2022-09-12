Лолита Милявская посмеялась над запретом въезжать в Европу
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лолита Милявская посмеялась над запретом въезжать в Европу

Лолита Милявская посмеялась над запретом въезжать в Европу
Певица Лолита Милявская с усмешкой высказалась о запрете. Артистка отреагировала на решение Евросоюза об аннулировании упрощенного визового режима с Россией. «Хотите честно вам скажу? Одно слово — насрать! Абсолютно», сказала Лолита Милявская.
Как заметила Лолита, она почти перестала в последние годы петь за рубежом. Перелеты за границу даются ей непросто. По словам исполнительницы, если думать о невозможности въезда за рубеж, то можно угробить все оставшееся здоровье, сообщает kp.ru. Напомним, что у Лолиты есть недвижимость в Болгарии. Она нередко посещает эту страну, где проводит свободные от работы дни в обществе родных людей.
# Шоу-бизнес Милявская Лолита
По материалам: z-aya

Последние новости

Кадыров анонсировал «интересный сюрприз» Украине
Кадыров анонсировал «интересный сюрприз» Украине
Какие можно провести гадания и обряды на деньги, любовь и удачу по лунным суткам
Какие можно провести гадания и обряды на деньги, любовь и удачу по
Прохор Шаляпин посмеялся над своими заработками
Прохор Шаляпин посмеялся над своими заработками
Отец Ольги Бузовой рассказал, почему ушел из семьи
Отец Ольги Бузовой рассказал, почему ушел из семьи
Лолита Милявская посмеялась над запретом въезжать в Европу
Лолита Милявская посмеялась над запретом въезжать в Европу
Александра Буйнова обвинили в служебном романе
Александра Буйнова обвинили в служебном романе
Максим Галкин остался без рекламного бизнеса
Максим Галкин остался без рекламного бизнеса
Как выбрать квартиру для покупки в Ростове
Как выбрать квартиру для покупки в Ростове
Основные ошибки B2B продаж
Основные ошибки B2B продаж
Выездной кейтеринг с компанией "Товарищ Полковник"
Выездной кейтеринг с компанией "Товарищ Полковник"
Принц Гарри впервые прокомментировал смерть королевы Елизаветы II и выпустил публичное заявление
Принц Гарри впервые прокомментировал смерть королевы Елизаветы II и
Стало известно об отсутствии сдвигов в вопросе выдачи виз делегации РФ на ГА ООН
Стало известно об отсутствии сдвигов в вопросе выдачи виз делегации

Топ на сегодня

Итоги недели: в Ethereum активировали Bellatrix, а биткоин восстановился до $21 000
Итоги недели: в Ethereum активировали Bellatrix, а биткоин
Перминов: "Единая Россия" уверенно побеждает на выборах на Дальнем Востоке
Перминов: "Единая Россия" уверенно побеждает на выборах на
В России угрозу глобального продовольственного кризиса назвали реальной
В России угрозу глобального продовольственного кризиса назвали
В России решили создать собственные банкоматы
В России решили создать собственные банкоматы
Агата Муцениеце решила в лоб рассказать детям о разводе
Агата Муцениеце решила в лоб рассказать детям о разводе

Еще по теме

Лолита Милявская перевезла дочь и мать в другую страну
Привет, Андрей - 15 выпуск - Лолита Милявская (24.03.2018)
Лолита Милявская рассказала об эвакуации родных
Лолита Милявская воссоединилась с дочерью в Болгарии