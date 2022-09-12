Лунный день сегодня 12 сентября 2022 года
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Лунный день сегодня 12 сентября 2022 года

Лунный день сегодня 12 сентября 2022 года

Каждый день приносит нам новые возможности, не упустить которые помогут рекомендации астрологов. Советы, отраженные в лунном календаре, станут отличным подспорьем для новых побед и привлечения благополучия.


Этот понедельник входит в список благоприятных дней месяца, и в этот раз энергетику Луны не затмят аспекты планет. Сегодня эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют быть активными и предприимчивыми, дерзкими, но осмотрительными. Удача будет на стороне тех, кто направляет энергию в созидательное русло.

Фаза Луны: вторые сутки после Полнолуния ночное светило пребывает в созвездии Овна. 16 лунный день — время творческой работы, физической активности и осуществления ранее отработанных планов. Мечты осуществятся, если верить в свои силы и не бояться противостоять конкурентам.

Магнитные бури 12 сентября: магнитных бурь на сегодня не фиксируется.

Что принесет удачу сегодня


творчество;
позитивный настрой;
физическая активность;
обучение;
ремонт;
общение.

Что отпугнет успех в этот день


агрессивное поведение;
невыполнение обещаний;
резкая смена планов;
прокрастинация.

Домашние дела по лунному календарю


Под влиянием Овна любая работа спориться, особенно если речь идет о физической активности. Этот день идеально подходит для ремонта, перестановки мебели, запланированного переезда или уборки. Астрологи рекомендуют не сидеть без дела, чтобы переизбыток энергии не стал причиной дурного настроения, раздражительности или даже агрессии. На пользу пойдут и прогулки на свежем воздухе, встречи с близкими друзьями или вечерние посиделки в кругу семьи: скрасить досуг помогут настольные игры или просмотр любимого фильма.

Одежда и талисманы удачи на этот понедельник

Начало недели — не время для хандры и грусти. Сохранить позитивный настрой и наслаждаться делами поможет правильный выбор одежды. В этот понедельник не стоит отказываться от любимых расцветок и смелых образов: они пойдут на пользу тем, кто занимается творческой работой или устал от однообразия. Удачу принесут оранжевые, желтые, зеленые и синие цвета.

Талисман этого дня — солнечный янтарь. Энергетика этого минерал поможет справиться с любыми задачами и не потерять силы воли. Украшения могут быть любыми, однако надевать несколько разных металлов не рекомендуется.

Любовь и общение в 16 лунный день

В начале недели астрологи рекомендуют не замыкаться в себе. Энергетика огненного созвездия поможет стать смелее, что удачно для новых знакомств и пылких признаний. Сегодня удача будет на нашей стороне, а значит, свидания пройдут успешно. Тем, кто нашел свою любовь, на пользу пойдут необычные свидания, чтобы удивить партнеров и укрепить взаимоотношения. Избавиться от одиночества и найти вторую половинку помогут действенные талисманы, привлекающие любовь.

Финансы и работа 12 сентября

Союз убывающей Луны и Овна дарит нам прилив энергии, которую важно расходовать в течение всего дня. Сегодня удачно будет продвигаться любая работа, связанная с творчеством. Удачным будет «подчистить хвосты» и поставить точку в делах, тянущихся из прошлого. Время удачно для переквалификации, продолжения обучения и сбора недостающих документов. Для финансовой активности это время не самое удачное — дорогостоящие покупки лучше отложить и заняться поиском скидок, продлением контрактов, возвращением ранее одолженных средств.

Настроение и здоровье по лунному календарю


Сегодня будет насыщенный событиями день, поэтому так важно сохранять бодрость и отличное настроение. Астрологи рекомендуют правильно начать утро, чтобы понедельник не стал временем разочарований и грусти. Физическая активность будет хорошим помощником для тех, кто хочет оставаться крепким и здоровым, а водные процедуры отлично расслабят в конце рабочего дня. На пользу пойдет и укрепление иммунитета благодаря разнообразию продуктов и целебных травяных настоев.

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По материалам: dailyhoro.ru

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