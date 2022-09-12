Максим Галкин остался без рекламного бизнеса
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Максим Галкин остался без рекламного бизнеса

Максим Галкин остался без рекламного бизнеса
У артиста Максима Галкина закрыли агентство. Федеральная налоговая служба ликвидировала рекламное агентство юмориста Максима Галкина «МГ Лаб». Таким образом, у юмориста практически не осталось способов заработка в России. Заметим, что заявление о ликвидации компании Галкин подал еще в марте, когда был в Израиле. Денег много он не заработал. В 2020 году он выручил чуть больше трех миллионов рублей. В 2021 году и вовсе пошли убытки из-за пандемии — чуть больше двух миллионов рублей.
Вместе с тем налоги — отчисления в Пенсионный фонд и прочие обязательные выплаты — исчислялись сотнями тысяч рублей, сообщает kp.ru. Напомним, что Галкин не собирается появляться в России. У него сейчас проходят гастроли по всему миру.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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