Максим Галкин остался без рекламного бизнеса

У артиста Максима Галкина закрыли агентство. Федеральная налоговая служба ликвидировала рекламное агентство юмориста Максима Галкина «МГ Лаб». Таким образом, у юмориста практически не осталось способов заработка в России. Заметим, что заявление о ликвидации компании Галкин подал еще в марте, когда был в Израиле. Денег много он не заработал. В 2020 году он выручил чуть больше трех миллионов рублей. В 2021 году и вовсе пошли убытки из-за пандемии — чуть больше двух миллионов рублей.Вместе с тем налоги — отчисления в Пенсионный фонд и прочие обязательные выплаты — исчислялись сотнями тысяч рублей, сообщает kp.ru. Напомним, что Галкин не собирается появляться в России. У него сейчас проходят гастроли по всему миру.