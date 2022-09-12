Максим Галкин развлекается, катаясь на лыжах
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Максим Галкин развлекается, катаясь на лыжах

Максим Галкин развлекается, катаясь на лыжах
Пока жена артиста Максима Галкина занимается детьми в России, он катается на лыжах. Сейчас юморист находится с гастролями в полинезийском государстве. Работу супруг Примадонны успешно совмещает с экскурсиями и развлечениями. Это не первый визит пародиста в Новую Зеландию. Ранее он уже давал там концерты. Тем не менее, Галкин поделился, что каждый приезд в эту страну для него незабываемый. Также он поблагодарил местных жителей за теплый прием и радушие. Артист успевает не только выступать перед публикой, но и исследовать страну как настоящий турист. Недавно он поделился впечатлениями на южном острове Новой Зеландии: «Красота невероятная. Вид из моего окна на озеро Вакатипу, пики гор, знакомых по фильму «Властелин колец».
А сегодня Максим обулся в лыжи, чтобы покататься по снежным склонам. Он поделился живописными кадрами и с восторгом говорил о красотах природы. «Я на вершине горы, подо мной южный остров Новой Зеландии. Буду спускаться. Фантастический вид, должен с вами поделиться. Спускаюсь вниз, в сторону озера и Квинстауна», — сказал 46-летний юморист. График артиста расписан на год вперед. Следующие концерты пройдут в городах Европы. В марте выступление увидят жители США, а в апреле уже с новой программой муж Пугачевой посетит Канаду. А пока Галкин зарабатывает деньги, 73-летняя Алла Борисовна занимается детьми. 1 сентября певица проводила двойняшек Лизу и Гарри в элитную гимназию в Подмосковье. Напомним, до этого Примадонна с наследниками несколько месяцев жила за границей.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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