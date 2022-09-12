Надежда Ангарская рассказала о причинах развода
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Надежда Ангарская рассказала о причинах развода

Надежда Ангарская рассказала о причинах развода
39-летняя актриса Надежда Ангарская откровенно рассказала о своем браке. Артистка обрела статус свободной женщины три года назад. Надежда Ангарская рассказала о скандале с мужем, из-за которого рухнули их отношения. Надежда состояла в браке с иорданцем Раедом Бани пять лет. Бывшие супруги воспитывают 7-летнего сына Давида. Артистка подала на развод из-за ревности супруга. По словам Ангарской, муж часто упрекал ее и не помогал материально обеспечивать семью. «Он говорил: «Куда пошла, с кем, почему трубку не берешь?» Я где-нибудь в Нью-Йорке на гастролях, а он мне выносит мозг. Я ему отвечаю: «Ты вообще в своем уме?». А в Австралии кенгуру одни на меня там смотрели», — отметила Надежда. Артистка не раз предупреждала избранника, что он измучил ее своим контролем. Надежда заявила об этом и его родителям. «Я сказала, что, если он будет так себя вести, я разведусь. Я говорила об этом родителям через три года после брака. Они думали, что я шучу. Восточные женщины так не делают, наверное. Но не на ту нарвались», — высказалась теледива.
Раед часто устраивал скандалы, но не проявлял агрессию. Однако один дерзкий поступок шокировал артистку и окончательно убедил ее в том, что пора разорвать отношения. «Это стало последней каплей, через пять дней было написано заявление на развод», — пояснила Ангарская. Звезда Comedy Woman раскрыла подробности конфликта с мужем-иностранцем. «Я этого никогда не рассказывала, но это была последняя капля. После премьеры моего шоу мне надарили кучу цветов, три грузовых лифта цветов занесли в мою маленькую квартирку. А я осталась в гримерке с визажистом и подружками. Танцоры и музыканты почти все уже ушли, а мы решили отметить. И в моей машине он начал мне предъявлять претензии. У меня в очередной раз меняется север с югом местами, я пытаюсь всё собрать в голове, а он от злости берет и разбивает лобовое стекло кулаком. И тут я поняла, что надо выходить из машины», — рассказала телезвезда. После развода Надежда самостоятельно обеспечивает сына. Победительница реалити-шоу «Последний герой. Зрители против звёзд» объяснила, почему не стала подавать на алименты. «Если даже я подам на алименты, что он мне будет платить? По какому закону? Давид пошел в первый класс, он мне месяц назад начинает писать, что я плохая. И я в первый раз в жизни ему ответила: «Ни ты, ни твоя семья никаким образом мне не помогаете. Вы не имеете права требовать от меня что-то. Звони по телефону ребенку, а требовать от меня информации о том, где он, с кем он, кто он, уж, пожалуйста, не надо. Ребенок здоров, я сама его содержу, и мне не надо рассказывать, как мне жить». Если ты отец и хочешь помогать ребенку,  то найдешь любые пути – передашь конвертик с деньгами для ребенка из Иордании», — разоткровенничалась Ангарская в эфире ток-шоу «Звезды сошлись».
# Шоу-бизнес Ангарская Надежда
По материалам: z-aya

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