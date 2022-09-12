Народные рецепты красоты: как с помощью обычных продуктов продлить молодость
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Народные рецепты красоты: как с помощью обычных продуктов продлить молодость

Народные рецепты красоты: как с помощью обычных продуктов продлить молодость

Наши предки передали нам множество ценных знаний, благодаря которым и в современном мире не так сложно сохранять свежесть и красивый внешний вид. Простые продукты помогут разгладить кожу и позабыть об усталости кожи.


Прогресс не стоит на месте, и на прилавках можно найти множество средств, продлевающих молодость. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать и о народных методах борьбы со старостью и изъянами. Народные рецепты красоты просты в употреблении и найти ингредиенты для них не составит труда.

Средство от морщин и кругов под глазами

Усталый внешний вид и небольшие мимические морщинки старят, портя внешний вид. Быстро привести себя в порядок, подтянуть кожу и избавиться от сухости поможет простое народное средство. Известное многим растение алоэ поможет справиться с недостатками. Соком, который выдавливают из мясистых листьев, протирают очищенную кожу вокруг глаз. Выполнять такую процедуру можно ежедневно перед сном.

Компресс для лица

Избавиться от сухости кожи, подтянуть овал лица и насладиться сияющим видом поможет еще одно простое народное средство. Три столовые ложки лепестков розы или шиповника заливают стаканом кипятка и дают настою остыть. Процеженный настой наносят на салфетку, накрывают лицо и ложатся отдохнуть на 10-20 минут. После этого умываются привычным способом и наносят любой увлажняющий крем для кожи. Выполнять такую процедуру можно несколько раз в неделю.


Увлажнение для кожи

Еще один быстрый рецепт из подручных средств, который станет настоящим эликсиром молодости. Огурец очищают от шкурок и натирают на терке. Полученную кашицу смешивают с двумя чайными ложками овсяных хлопьев и чайной ложкой жирной сметаны. Готовую маску наносят на полчаса, а затем очищают ватным диском, смоченным в горячей воде. Применять такое средство можно по мере необходимости. Особенно актуальным оно становится в холодное время года, когда отопительные приборы сушат воздух и негативно сказываются на состоянии кожи.


Средство от воспалений

Мелкие высыпания и прыщики возникают внезапно, заставляя переживать о своем внешнем виде. Если неприятность случилась вечером, то прижечь воспаленное место можно соком чеснока. Уход за кожей, склонной к высыпаниям, будет проще и благодаря одной хитрости: отвар календулы разливают в форму для льда и помещают в морозильную камеру. Готовыми кубиками протирают лицо утром и вечером. Изготовить такие кубики красоты можно и из других целебных трав: ромашки, мяты, подорожника, корня лопуха, петрушки.

Скраб для тела


Улучшить состояние кожи, подтянуть ее и предупредить появление целлюлита получится, если сделать домашний скраб. Для его приготовления понадобятся:


молотый кофе — пара столовых ложек;
крупный сахар или морская соль (по желанию) — стакан;
масло виноградной косточки (можно использовать персиковое или масло чайного дерева) — 10 капель;
витамин Е — пара капсул (раздавить и добавить в смесь).

Все ингредиенты перемешивают и используют во время принятия душа. Готовую смесь хранят в плотно закрытой таре не больше недели, убирая в темное прохладное место.

Скраб для губ

Еще одно прекрасное отшелушивающее средство, питающее губы. Для него потребуются всего три ингредиента: мед, сода и оливковое масло (можно использовать любое масло, которое есть под рукой). Смесь наносят на губы и массируют бережными движениями, затем снимают ватным диском, смоченным теплой водой. Результат не заставит себя дать, и наносить декоративную косметику станет в разы проще. Применять такой скраб можно несколько раз в неделю в зависимости от типа кожи.

Средство для умывания

Еще одна палочка-выручалочка для обладателей кожи, склонной к появлению высыпаний. Для этого рецепта понадобится всего 1 ингредиент — крупные овсяные хлопья. Горсть хлопьев замачивают в воде и немного растирают, а затем полученной кашицей умывают лицо и зону декольте. Результат появится примерно через неделю, а курс такого «лечения» не займет более 3 недель. Однако умываться овсяной кашицей можно ежедневно без вреда для кожи.

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По материалам: dailyhoro.ru

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