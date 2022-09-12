"Не королевская вагина": во время репортажа о смерти Елизаветы II британский канал допустил досадную ошибку

Вадим Карасев

Королева Великобритании Елизавета II умерла на прошлой неделе в возрасте 96 лет. Новостные каналы тут же принялись рассказывать об этом, в спешке допуская ошибки. Например, на одном из британских радио этому уделили несколько секунд в середине танцевального трека. Слышалось все так, словно это веселая новость.



Схалтурил даже популярный телеканал BBC. Они используют автоматические субтитры для глухих и слабослышащих, но программа нередко может неправильно распознать речь. На этот раз это вылилось в глупую ошибку.

Ведущий объяснял, почему жена Карла III не сможет стать королевой, использовав при этом слова regina queen (правящая королева). Внизу высветилась надпись "не королевская вагина", поскольку программа неверно распознала слова regina.

Многие пользователи с пониманием отнесли к ошибке. "BBC допустили эффектную ошибку, неправильно расслышав слова", — написал один. Многие юзеры посоветовали внимательнее относиться к субтитрам на таких новостях.

Большинство каналов приостановили свои обычные программы, когда прогремела новость о смерти королевы. Елизавета II скончалась в резиденции в замке Балморал в Шотландии. Гроб с телом покойной монархини вскоре должны доставить в Лондон, где ее похоронят.



Новым королем стал бывший принц Чарльз, который на престоле получил имя Карл III. Сын Елизаветы получил титул в субботу утром. "Правление моей матери было непревзойденным по самоотверженности и преданности", — заявил Карл III в прямом эфире.