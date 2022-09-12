"Не королевская вагина": во время репортажа о смерти Елизаветы II британский канал допустил досадную ошибку
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » "Не королевская вагина": во время репортажа о смерти Елизаветы II британский канал допустил досадную ошибку

"Не королевская вагина": во время репортажа о смерти Елизаветы II британский канал допустил досадную ошибку

"Не королевская вагина": во время репортажа о смерти Елизаветы II британский канал допустил досадную ошибку

Королева Великобритании Елизавета II умерла на прошлой неделе в возрасте 96 лет. Новостные каналы тут же принялись рассказывать об этом, в спешке допуская ошибки. Например, на одном из британских радио этому уделили несколько секунд в середине танцевального трека. Слышалось все так, словно это веселая новость.

Схалтурил даже популярный телеканал BBC. Они используют автоматические субтитры для глухих и слабослышащих, но программа нередко может неправильно распознать речь. На этот раз это вылилось в глупую ошибку.


Ведущий объяснял, почему жена Карла III не сможет стать королевой, использовав при этом слова regina queen (правящая королева). Внизу высветилась надпись "не королевская вагина", поскольку программа неверно распознала слова regina.

Многие пользователи с пониманием отнесли к ошибке. "BBC допустили эффектную ошибку, неправильно расслышав слова", — написал один. Многие юзеры посоветовали внимательнее относиться к субтитрам на таких новостях.

Большинство каналов приостановили свои обычные программы, когда прогремела новость о смерти королевы. Елизавета II скончалась в резиденции в замке Балморал в Шотландии. Гроб с телом покойной монархини вскоре должны доставить в Лондон, где ее похоронят.

Новым королем стал бывший принц Чарльз, который на престоле получил имя Карл III. Сын Елизаветы получил титул в субботу утром. "Правление моей матери было непревзойденным по самоотверженности и преданности", — заявил Карл III в прямом эфире.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Испанские супермаркеты отказались фиксировать цены на базовые продукты
Испанские супермаркеты отказались фиксировать цены на базовые продукты
NFT, балет студии Дианы Вишневой и стрит-арт: гид по 10-й ярмарке современного искусства Cosmoscow
NFT, балет студии Дианы Вишневой и стрит-арт: гид по 10-й ярмарке
Израиль заявил о продвижении Ирана в создании ядерного оружия
Израиль заявил о продвижении Ирана в создании ядерного оружия
Не могу сосчитать, сколько же раз он сделал сальто
Не могу сосчитать, сколько же раз он сделал сальто
Шантаж, как способ добиться своей цели: какие знаки зодиака могут его использовать в отношениях
Шантаж, как способ добиться своей цели: какие знаки зодиака могут его
Гендиректор Black Star прокомментировал конфликт с бывшей сотрудницей
Гендиректор Black Star прокомментировал конфликт с бывшей сотрудницей
Основатель и руководитель 343 Industries Бонни Росс уходит из студии
Основатель и руководитель 343 Industries Бонни Росс уходит из студии
Бывший участник КВН рассказал об отравлении деликатесами на гастролях
Бывший участник КВН рассказал об отравлении деликатесами на гастролях
"Не королевская вагина": во время репортажа о смерти Елизаветы II британский канал допустил досадную ошибку
"Не королевская вагина": во время репортажа о смерти
Жителей российского села эвакуировали после обстрела со стороны Украины
Жителей российского села эвакуировали после обстрела со стороны
Huobi проведет делистинг семи анонимных криптовалют
Huobi проведет делистинг семи анонимных криптовалют
Филипп Киркоров рассказал о вечеринках для взрослых
Филипп Киркоров рассказал о вечеринках для взрослых

Топ на сегодня

Итоги недели: в Ethereum активировали Bellatrix, а биткоин восстановился до $21 000
Итоги недели: в Ethereum активировали Bellatrix, а биткоин
В России решили создать собственные банкоматы
В России решили создать собственные банкоматы
Раскрыты подробности обстрела турецкого судна Грецией
Раскрыты подробности обстрела турецкого судна Грецией
Экономике США предсказали ущерб из-за прекращения экспорта нефти из России
Экономике США предсказали ущерб из-за прекращения экспорта нефти из
Стало известно о вербовке россиян украинскими спецслужбами
Стало известно о вербовке россиян украинскими спецслужбами

Еще по теме

В Швеции разгорелся скандал после репортажа о Сирии, где США поменяли на Россию
Елизавета II рассказала о своей короне: "Она очень неудобная и тяжелая"
Елизавету II похоронят 19 сентября
К 90-летию Елизавета II сфотографировалась с внуками и правнуками