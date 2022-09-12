Неделя моды в Нью-Йорке: Кейт Мосс, Кортни Кардашьян, Крис Дженнер посетили показ Tommy Hilfiger. На подиуме — Эшли Грэм, Лила Мосс

Вадим Карасев

В Нью-Йорке продолжается Неделя моды, и вчера состоялся показ новой коллекции Tommy Hilfiger. Гостями мероприятия стали Кейт Мосс, Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер, Каролина Куркова, Шон Мендес и другие. Среди моделей на подиуме были Эшли Грэм, Лила Мосс, Джулия Фокс, Стелла Максвелл и племянница Томми Хилфигера Одри Хилфигер. Редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова рассказывает, как прошел показ.

Томми Хилфигер — один из дизайнеров, коллекции которого стали символом типичного американского стиля, вещи из них легко представить на учениках престижных школ и университетов. Но на этот раз дизайнер перевернул стиль преппи, создав коллекцию, которая подошла бы и главным школьным хулиганам. Главным приемом тут стал нарочитый оверсайз: чиносы превратились в мешковатые брюки, классические поло и университетские свитера достигли почти длины платьев макси.





Джулия ФоксЭшли ГрэмЛила МоссХари НефВинни ХарлоуСтелла МаксвеллОдри ХилфигерБоб Колачелло





Палома Эльсессер

В коллекцию также вошли некоторые вещи из недавно выпущенной коллаборации Хилфигера с британским дизайнером Ричардом Куинном, куда вошли шипованные кожаные куртки и массивные ботинки.

Отдельного внимания модной прессы удостоился инклюзивный кастинг показа: на подиум вышли plus-size-модель Эшли Грэм, модель с витилиго Винни Харлоу, трансгендерная модель Хари Неф и даже бывший редактор журнала Interview Magazine, 75-летний Боб Колачелло. На кастинг обратили внимание и в российском телеграме.





























Самым инклюзивным шоу New York Fashion Week стал показ Tommy Hilfiger/TommyNow: на подиуме были представлены модели всех полов, всех возрастов, всех рас, всех размеров... Особенно хочу отметить мужчин-моделей plus-size! Буквально на днях об этом подумал — и вот увидел! Коллекция и стайлинг слабые, а вот кастинг, я считаю, супер,

— написал российский дизайнер Александр Рогов.





Эшли Грэм и Хари Неф на бэкстейджеСтелла Максвелл на бэкстейдже

Гости показа





Кортни Кардашьян и Трэвис БаркерКейт МоссКрис ДженнерКаролина КурковаШон МендесТрэвис Баркер с дочерью АлабамойКейт Мосс с моделью своего агентства Стеллой ДжонсХалима АденЖасмин СандерсКения Кински-Джонс и Уилл ПельтцНадя Бесчетникова