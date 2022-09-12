"Неинтересно зарабатывать для детей": Гнида из "Кадетства" задолжал за алименты больше миллиона

Вадим Карасев

31-летний Кирилл Емельянов запомнился зрителям по роли Гниды из сериала "Кадетства". После этого его популярность стала расти, но уже в 2010 году в возрасте 18 лет он женился на актрисе Екатерине Директоренко.

В 2011 году у пары родился сын Степан, а два года после Василий. В 2016 году звездные супруги развелись, поскольку совмещать карьеру и семью у молодого актера получалось плохо. С тех пор Кирилл перестал принимать участие в воспитании детей.

Екатерина посетила передачу "Звезды сошлись", где рассказала, что до сих пор не может добиться от экс-супруга алиментов. Два года назад Емельянова обязали платить по 17 тысяч рублей ежемесячно, но даже с такой суммой возникли проблемы.

Директоренко рассказала, что долг приближается уже к миллиону рублей. "Когда я зарабатываю деньги на площадке, я несу их домой к детям. А он тратит на какие-то другие вещи. Ему не интересно зарабатывать для детей, его жизнь куда-то в другом направлении идет", — сетовала она зрителям.

Эксперты утверждают, что есть основания посадить неплательщика в тюрьму на 15 суток и даже продлить срок, если он не "исправится". Екатерина считает, что в тюрьме ему может быть несладко. "Представьте себе эту ситуацию, что Кирилл, который часто играет неприятных людей в сериалах, попадет в места заключения. Ему, наверное, там не понравится", — пошутила она.

К слову, у Емельянова уже были основания туда попасть, когда два года назад он попал в серьезный скандал. Актер напился и потерял сознание, однако оперативно приехавшую скорую помощь он решил проучить с кулаками.



Медики привели его в чувства, а он набросился на них, поливая матом и отказываясь ехать в больницу. Пришлось вызывать еще и полицию. Правда, Кирилл легко отделался и за решеткой не оказался.

