NFT, балет студии Дианы Вишневой и стрит-арт: гид по 10-й ярмарке современного искусства Cosmoscow

Вадим Карасев

С 15 по 17 сентября в Москве в Гостином дворе (Ильинка, 4) пройдет международная ярмарка современного искусства Cosmoscow — уже в 10-й раз. В насыщенной юбилейной программе — отдельная секция цифрового искусства (наконец-то можно разобраться, что такое NFT), балеты студии Дианы Вишневой Context и выставка концептуалиста Валерия Чтака. Spletnik составил гид по выставке, который поможет не пропустить главные события и лучше понять современные тенденции в арт-мире.

Всего Cosmoscow в этом году объединит более 65 галерей. Увидеть можно будет работы не только российских авторов, но и художников и дизайнеров из Европы, США, Китая, Южной Кореи и Японии — зарубежных авторов покажут 13 галерей. Сразу несколько иностранцев представит галерея Booroom: тут и француз Кристоф Делькур, создающий лаконичную мебель и предметы интерьера, и японец Масао Ямамото, известный своими аскетичными "состаренными" фотографиями, и португалец Руй Матуш, самый востребованный скульптор в своей стране.

Новинка этого года — секция Digital, посвященная цифровому искусству, где будет представлено четыре галереи. О цифровом искусстве сейчас говорят абсолютно все, хотя, кажется, не все еще до конца разобрались, что стоит за словами NFT (невзаимозаменяемый токен) или "блокчейн". А разобраться в этом искренне хочется, ведь суммы сделок и сами объекты продаж поражают воображение: создатель Twitter* Джек Дорси продал свой первый твит за 2,9 миллиона долларов, а 21-летний студент художественной академии в Гааге Стейн ван Шайк недавно выложил свою душу на рынок NFT как цифровое произведение искусства.

Курирует секцию арт-группа Instigators, основанная Денисом Давыдовом, дизайнером в области компьютерной графики, который создавал фирменный стиль для Bloomberg и Beijing TV. В 2021 году он работал над коллекцией NFT-токенов с Little Big (солист Илья Прусикин в серии цифровых изображений предстал в образе главного героя нашего времени — криптомиллиардера). Instigators помогают современным художникам интегрироваться в мир NFT и монетизировать свое цифровое творчество. Ведь если раньше все, что попало в интернет, теряло авторство и уникальность в бесконечных пересылках, то теперь блокчейн сохраняет подлинность таких работ, хранит историю передачи и обеспечивает их существование в неизменном виде — в этом и есть уникальность NFT.

На ярмарке Instigators предлагают посмотреть на NFT как на трансцендентный продукт между реальным и цифровым миром. Например, участник секции Кирилл Рейв создает инсталляции в дополненной реальности, а Platon Yurich известен сюрреалистическими цифровыми фотографиями, которые сравнивают с творчеством Сальвадора Дали.

Помогать разбираться с новыми веяниями будут и в рамках лекций и дискуссий программы Cosmoscow Talks — среди заявленных тем как раз есть NFT-искусство. Послушать можно будет также Эмилию Кабакову, жену и соавтора концептуалиста Ильи Кабакова, и художника и теоретика искусства Дмитрия Гутова, который в прошлом году на Cosmoscow разозлил феминисток. Гутова тогда раскритиковали за фото ног посетительниц ярмарки, сделанные без ведома "моделей" и опубликованные в его личном фейсбуке**.

Те, кто считает, что современное искусство обсуждают только скучающие светские львицы в московских гостиных, в этот раз смогут убедиться, что аудитория у него куда шире. В этот раз в Cosmoscow принимает участие большое количество региональных галерей из разных уголков страны: от "Арки" из Владивостока до галереи "Х.Л.А.М" из Воронежа. Кроме того, будет шесть галерей из Санкт-Петербурга и еще три региональные галереи из Калуги, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода — все они вошли в секцию Main.





Галерея "Арка", Маша Ламзина, "Сладкие шарики для бездомной собаки"

Идти на Cosmoscow можно и на более раскрученные имена — например, оценить работы Айдан Салаховой (ее работы представит XL Projects) или посетить стенды крепко обосновавшихся в светской хронике Alina Pinsky Gallery и Askeri Gallery. Ну а там, незаметно для себя, заплыть и за эти буйки. Будет повод на ярмарке и вспомнить самые "жирные" годы светской жизни нулевых. В рамках спецпроекта Cosmoscow и фотобренда "Зенит" сначала ожидалась выставка скандального светского фотографа Валерия Левитина, которую даже успели обсудить в светских телеграм-каналах "Героиня Татлера" и "Антиглянец", но в итоге будет представлена серия женских портретов фотографа Максима Купрещенкова, занимающегося модной и документальной съемкой.

Итак, что же нельзя пропустить на юбилейной ярмарке Cosmoscow? Представляем краткий гид по 10 самым интересным стендам и программам.





Валерий Чтак, "Музей одного и того же"

1. Инсталляция "Выставка одинаковых картин" (проект фонда Cosmoscow)

Кто

На выставке будет представлено 30 картин художника Валерия Чтака размером 100 х 120 см. Валерий Чтак — концептуальный художник, работающий в монохромной гамме и активно использующий в картинах текст на разных языках.

Зачем смотреть

Этой выставкой картин в своем фирменном стиле — шрифты, упрощенная манера изображения и одни и те же мотивы — художник иронизирует над критиками, которые обвиняют его в том, что все его работы выглядят одинаково.

Представьте себе фотографии на паспорт, там пять или шесть одинаковых фотографий, но если приглядеться, то все же они разные: глаза каждый раз выглядывают из-под бровей как-то иначе. Разница неизбежно появляется даже в одинаковом,

— охарактеризовал свой проект сам Чтак.





Валерий Чтак, "Носорог против единорога"

2. Спектакль "Танец и современное искусство" (параллельная программа)

Кто

Совместный проект Diana Vishneva Foundation и Cosmoscow Foundation, который покажут в ДК "Рассвет" 13 и 14 сентября. Над постановкой работала команда фестиваля Context, придуманного балериной Дианой Вишневой, одной из главных вдохновительниц развития современного танца. Свои работы представят хореографы Илья Манылова, Ольга Тимошенко и Алексей Нарутто.

Зачем смотреть

Проект любопытен тем, как в нем воплощен синтез двух искусств. Вдохновением для постановок стали работы Валерия Чтака (так что перед просмотром с ними стоит ознакомиться). Язык его картин тут действительно довольно ловко переведен на язык пластики, а неотъемлемый в его картинах текст трансформируется в аудиальный формат.





"Танец и современное искусство"

3. Стенд Artwin Gallery (секция Main)

Кто

Московская галерея современного искусства, основанная в июне 2012 года Марианой Губер-Гоговой. На стенде будут представлены работы Тимы Ради, Артема Филатова, Устины Яковлевой.

Зачем смотреть

Заглянуть стоит хотя бы ради того, чтобы составить свое мнение о творчестве екатеринбургского художника Тимы Ради, которого называют то хулиганом, то главным монументалистом современного искусства. Свои арт-объекты в виде надписей он размещает на крышах домов. Инсталляция "Жить прошлым", которую он установил в День России в этом году, была демонтирована через всего пару дней.

4. Стенд галереи "сцена/szena" (секция Main)

Кто

Московская галерея "сцена/szena" — прошлогодний обладатель приза за лучший стенд. В этот раз галерея представит моностенд Кирилла Гаршина, одного из немногих современных российских художников, работающих исключительно с живописью.

Зачем смотреть

Чтобы убедиться, что современное искусство — это не только перформансы и NFT, но и преемственность традиции. Гаршин опирается на стилистику советского гиперреализма и старается переработать его на современный, созвучный актуальным тенденциям лад.





Кирилл Гаршин, "Метафизический заяц и юла"

5. Галерея Futuro (секция Main)

Кто

Futuro — крупнейшая независимая галерея современного искусства Нижнего Новгорода, работающая с 2016 года. На стенде будут представлены работы Андрея Бергера, Даниила Антропова и Сергея Карева.

Зачем смотреть

Чтобы узнать, что современное искусство вокруг нас, даже если мы этого не замечаем, и гораздо ближе к нам, чем мы думаем. Андрей Бергер делал роспись для Puma, сотрудничал с BMW и Xiaomi. Кроме того, он является NFT-энтузиастом и создал проект, который сохраняет стрит-арт благодаря блокчейн-технологиям и позволяет приобрести в виде NFT муралы и граффити.

6. Проект Phygital Is the New Digital (секция Digital)

Кто

Проект группы Instigators, кураторов секции, который постарается ответить на вопросы о связи между цифровыми и физическими объектами и оправданности блокчейна в искусстве. В выставочном проекте принимают участие Ута Бекая, Ксения Обуховская, Кирилл Рейв, Дмитрий Шабалин и сооснователь Instigators Денис Давыдов.

Зачем смотреть

Заглянуть в секцию стоит, чтобы разобраться наконец в мире NFT-искусства — на наглядных примерах это всегда проще. Кроме того, тут-то и выяснится, что создают его выходцы из более понятных и привычных жанров. Например, Ута Бекая долгое время создавал костюмы для спектаклей и фильмов, а в этом году и вовсе был участником группы Circus Mircus, которая представила Грузию на Евровидении в Турине.





Кирилл Рейв, "Исследователь Спереди"

7. Проект Manner & Matter (секция Design)

Кто

Manner & Matter — площадка, на которой собраны авторские предметы интерьера и декора, созданные российскими дизайнерами. Проект сотрудничает с десятком дизайнеров и мастерских, создающих мебель, керамику, текстиль. Среди самых любопытных и необычных позиций в каталоге, например, дизайнерские игрушки из дерева "Рашн Деревяшн" и светильники-планеты Александра Кравцова, вдохновленные философией группы Pink Floyd.

Зачем смотреть

После ухода IKEA пора уже знакомиться с российскими дизайнерами и наконец-то забыть об одинаковых диванах и люстрах в любой квартире.

8. Проект "Фантомная семья Каспара Хаузера" (секция спецпроектов)

Кто

Проект представлен в форме инсталляции, которую презентует Фонд Сергея Лимонова. Работали над проектом санкт-петербургские арт-группы "Цветы Джонджоли" и "Север-7", которые специализируются на перформансах.

Зачем смотреть

В рамках инсталляции зрителям предложат прикоснуться к одной из самых интригующих загадок XIX века — истории Каспара Хаузера, найденыша, прозванного "дитя Европы", чье происхождение так и не было установлено (юноша был замечен жителями 26 мая 1828 года на рыночной площади Нюрнберга, он толком ничего не мог рассказать о себе, в народе ходили слухи, что это наследный принц баденского престола, но кем же он был, не установлено до сих пор). Публике представят жилище Каспара и расскажут историю об утрате родственных связей, о распаде общности и о потере опоры.

9. Стенд Created in Moscow (спецпроект Cosmoscow)

Кто

Коллективный стенд московских галерей, отобранных на конкурсной основе. Участниками в этом году (а стенд собирают уже в третий раз) стали 10 галерей: 11.12 Gallery, Askeri Gallery, a-s-t-r-a, Jart Gallery, PA Gallery, pop/off/art, Shaltai Editions, Syntax Gallery, "Роза Азора", "сцена/szena". Каждая сможет бесплатно продемонстрировать на стенде работы одного своего художника.

Зачем смотреть

Отличный способ в экспресс-режиме ознакомиться с лучшими работами в разных жанрах из коллекций столичных галерей. "Роза Азора" представит графику Ивана Языкова, a-s-t-r-a — работы Жени Макаровой a.k.a. Jolie Alien, которая еще пару лет назад была успешной моделью, участвовавшей в показах Valentino и Prada, а Shaltai покажет работы заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Айдан Салаховой.





10. Стенд ArtTube Editions (секция Editions)

Кто

В секции Editions собраны студии, занимающиеся тиражным искусством — проще говоря, печатью плакатов, выпуском сувенирной продукции и тому подобным. ArtTube Editions из Москвы выпускает коллаборации с известными современными художниками, например, с уже упомянутым Валерием Чтаком и работающей на стыке дадаистских практик и концептуализма Алиной Глазун, которая выставлялась в ММОМА.

Зачем смотреть

Отличная возможность начать коллекционировать современное искусство с минимальными вложениями: магниты, обложки на паспорт, открытки и чехлы на смартфоны с концептуальными принтами известных современных художников обойдутся в разы дешевле, чем их оригинальные работы.

*Twitter заблокирован в РФ

**Facebook принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией

Надя Бесчетникова