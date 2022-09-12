Нолан или Тарантино? В сети представляют, каким был бы «Дом Дракона», если бы его снимали культовые режиссёры
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Нолан или Тарантино? В сети представляют, каким был бы «Дом Дракона», если бы его снимали культовые режиссёры

Нолан или Тарантино? В сети представляют, каким был бы «Дом Дракона», если бы его снимали культовые режиссёры

Вы ещё не забыли легендарный сериал «Игра престолов»? Пора бы вспомнить, ведь в конце августа состоялась премьера «Дома Дракона», приквела к нему. События в сериале разворачиваются за 200 лет до «Игры престолов» и рассказывают о гражданской войне и борьбе Таргариенов за трон. Зрители уже успели оценить первые серии, и в Твиттере даже появился забавный тред, в котором люди представляют, как всё могло бы выглядеть, если бы каждую серию снимали разные режиссёры.

В Твиттере представляют, как бы выглядел «Дом Дракона», снятый разными культовыми режиссёрами

Всё началось с твита пользователя с ником Митя Достоевский. Он рассказал, как после просмотра серии ему приснился «Дом Дракона», снятый Майклом Бэем. Очевидно, кадры были полны взрывов. Это дало повод пофантазировать ещё.

«Дом Дракона» в стиле «Довода»

Немного Вуди Аллена

Симметрия — наше всё

Атмосфера Тарантино

Диалоги Гая Ричи

В ход пошли мемы из «Властелина колец»

И это неудивительно, ведь в этом году выходят и «Кольца власти» — сериал по вселенной Толкина.

А вы уже начали смотреть «Дом Дракона»? Кстати, у нас есть целая подборка сериалов, которые выходят в 2022 году.

# Интересное
По материалам: twizz

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