Новый скандал: бывший бойфренд Ким Кардашьян высказался о слитом секс-видео и пообещал подать в суд на Крис Дженнер

Вадим Карасев

Бывший бойфренд Ким Кардашьян, рэпер Рэй Джей, высказался о слитом секс-видео, которое они с Ким записали 20 лет назад. Рэй Джей, как и бывший муж Ким Канье Уэст, обвиняет Крис Дженнер в том, что она придумала такой пиар-ход, чтобы привлечь внимание к их реалити-шоу.

Рэпер записал в инстаграме* эмоциональное видео, в котором заявил, что последней каплей стало появление Крис Дженнер на шоу Джеймса Кордена, где она, проходя проверку на детекторе лжи, ответила на вопрос, причастна ли она к сливу видео. Дженнер ответила отрицательно, и полиграф показал, что она говорит правду.





Рэй Джей в своем посте обвинил Дженнер во лжи и расизме, заявив, что она хочет его "похоронить". Полиграфолога он обвинил в мошенничестве.

То, что вы пытаетесь сделать со мной, почти бесчеловечно и грязно в высшей степени. Это просто расизм. Неправильно так с кем-то поступать. Вы думаете, что можете просто обманывать людей, а вам все будет сходить с рук до конца дней, — заявил он и пообещал подать на Дженнер и всех причастных к этой истории в суд за клевету.

Он заявил, что весь этот план изначально был идеей Крис Дженнер, а он только согласился на это. Дженнер также заставила его подписать контракт. Кроме того, они сняли три видео, чтобы Дженнер могла выбрать то, на котором ее дочь смотрится лучше.

Рэй Джей отметил, что Крис Дженнер пытается создать впечатление, что вся эта история — его рук дело, а сама она к этому непричастна. Твои поклонники верят в твою честность и искренность, но это все фейк, а твои слезы фальшивые. Я играл свою роль, пока ты не начала все это делать. При этом больше всего его расстраивает, что эта история дошла и до его детей: однажды его сын, которому на тот момент было пять лет, увидел в одной из игр рекламу в виде изображающего рэпера плачущего смайлика, на котором было написано: "Новое секс-видео Ким".

Ранее об этой истории снова высказался Канье Уэст, который в своих постах часто задевает Крис Дженнер. Как и Рэй Джей, он заявляет, что именно мать стала инициатором этой истории и использовала свою дочь для рекламы семейного реалити-шоу, добавив, что его дети "в секс-видео сниматься не будут".

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Ксения Смирнова